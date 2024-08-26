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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

5 песо 1867 года So "Тип 1854-1867" (Чили, Республика)

Аверс монеты - 5 песо 1867 года So "Тип 1854-1867" - цена золотой монеты - Чили, Республика Реверс монеты - 5 песо 1867 года So "Тип 1854-1867" - цена золотой монеты - Чили, Республика

Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 7,6265 гр
  • Чистого золота (0,2207 oz) 6,8639 гр
  • Диаметр 22,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 10,000

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 5 песо
  • Год 1867
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 5 песо 1867 года со знаком So. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 2241 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 1351 USD. Торги состоялись 12 сентября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Soler y Llach (1)
Чили 5 песо 1867 So на аукционе Schulman - October 27, 2021
Продавец Schulman
Дата 27 октября 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
371 $
Цена в валюте аукциона 320 EUR
Чили 5 песо 1867 So на аукционе Goldberg - September 15, 2015
Чили 5 песо 1867 So на аукционе Goldberg - September 15, 2015
Продавец Goldberg
Дата 15 сентября 2015
Сохранность MS64 NGC
Цена
1351 $
Цена в валюте аукциона 1351 USD
Чили 5 песо 1867 So на аукционе Soler y Llach - April 19, 2010
Продавец Soler y Llach
Дата 19 апреля 2010
Сохранность VF
Цена
Чили 5 песо 1867 So на аукционе Cayón - December 10, 2008
Продавец Cayón
Дата 10 декабря 2008
Сохранность MS64 NGC
Цена

Где продать?

Для продажи 5 песо 1867 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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