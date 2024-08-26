Чили Период: 1746-2021 1746-2021
5 песо 1867 года So "Тип 1854-1867" (Чили, Республика)
Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 7,6265 гр
- Чистого золота (0,2207 oz) 6,8639 гр
- Диаметр 22,5 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 10,000
Описание
- Страна Чили
- Период Республика
- Номинал 5 песо
- Год 1867
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 5 песо 1867 года со знаком So. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 2241 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 1351 USD. Торги состоялись 12 сентября 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Schulman
Дата 27 октября 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
371 $
Цена в валюте аукциона 320 EUR
Продавец Goldberg
Дата 15 сентября 2015
Сохранность MS64 NGC
Цена
1351 $
Цена в валюте аукциона 1351 USD
Где продать?
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