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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

5 песо 1859 года So (Чили, Республика)

Аверс монеты - 5 песо 1859 года So - цена золотой монеты - Чили, Республика Реверс монеты - 5 песо 1859 года So - цена золотой монеты - Чили, Республика

Фотография: Classical Numismatic Group

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 7,6265 гр
  • Чистого золота (0,2207 oz) 6,8639 гр
  • Диаметр 22,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 66,000

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 5 песо
  • Год 1859
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 5 песо 1859 года со знаком So. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 3053 проданному на аукционе Baldwin's за 260 GBP. Торги состоялись 24 сентября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Schulman (1)
  • Sedwick (1)
Чили 5 песо 1859 So на аукционе Sedwick - May 6, 2022
Продавец Sedwick
Дата 6 мая 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
425 $
Цена в валюте аукциона 425 USD
Чили 5 песо 1859 So на аукционе Schulman - October 27, 2021
Продавец Schulman
Дата 27 октября 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
417 $
Цена в валюте аукциона 360 EUR
Чили 5 песо 1859 So на аукционе Heritage - January 14, 2016
Чили 5 песо 1859 So на аукционе Heritage - January 14, 2016
Продавец Heritage
Дата 14 января 2016
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Чили 5 песо 1859 So на аукционе Heritage - January 13, 2016
Чили 5 песо 1859 So на аукционе Heritage - January 13, 2016
Продавец Heritage
Дата 13 января 2016
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
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Чили 5 песо 1859 So на аукционе CNG - October 13, 2015
Продавец CNG
Дата 13 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Чили 5 песо 1859 So на аукционе Heritage - November 6, 2014
Чили 5 песо 1859 So на аукционе Heritage - November 6, 2014
Продавец Heritage
Дата 6 ноября 2014
Сохранность AU50 NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 5 песо 1859 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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