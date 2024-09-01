Чили Период: 1746-2021 1746-2021
5 песо 1859 года So (Чили, Республика)
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 7,6265 гр
- Чистого золота (0,2207 oz) 6,8639 гр
- Диаметр 22,5 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 66,000
Описание
- Страна Чили
- Период Республика
- Номинал 5 песо
- Год 1859
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 5 песо 1859 года со знаком So. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 3053 проданному на аукционе Baldwin's за 260 GBP. Торги состоялись 24 сентября 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Schulman
Дата 27 октября 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
417 $
Цена в валюте аукциона 360 EUR
Продавец Heritage
Дата 14 января 2016
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 января 2016
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
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