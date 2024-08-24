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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

5 песо 1857 года So (Чили, Республика)

Аверс монеты - 5 песо 1857 года So - цена золотой монеты - Чили, Республика Реверс монеты - 5 песо 1857 года So - цена золотой монеты - Чили, Республика

Фотография: Schulman b.v.

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 7,6265 гр
  • Чистого золота (0,2207 oz) 6,8639 гр
  • Диаметр 22,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 25,000

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 5 песо
  • Год 1857
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 5 песо 1857 года со знаком So. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1848 проданному на аукционе Schulman b.v. за 350 EUR. Торги состоялись 27 октября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Чили 5 песо 1857 So на аукционе Schulman - October 27, 2021
Продавец Schulman
Дата 27 октября 2021
Сохранность XF45 NGC
Цена
406 $
Цена в валюте аукциона 350 EUR
Чили 5 песо 1857 So на аукционе Heritage - February 7, 2019
Чили 5 песо 1857 So на аукционе Heritage - February 7, 2019
Продавец Heritage
Дата 7 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
288 $
Цена в валюте аукциона 288 USD
Чили 5 песо 1857 So на аукционе UBS - September 7, 2009
Продавец UBS
Дата 7 сентября 2009
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 5 песо 1857 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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