Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Чили Период: 1746-2021 1746-2021

5 песо 1856 года So (Чили, Республика)

no image
no image

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 7,6265 гр
  • Чистого золота (0,2207 oz) 6,8639 гр
  • Диаметр 22,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 4,753

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 5 песо
  • Год 1856
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 5 песо 1856 года со знаком So. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 67158 проданному на аукционе Heritage Auctions за 178 USD. Торги состоялись 1 октября 2007.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Heritage (1)
Чили 5 песо 1856 So на аукционе Heritage - October 1, 2007
Чили 5 песо 1856 So на аукционе Heritage - October 1, 2007
Продавец Heritage
Дата 1 октября 2007
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 5 песо 1856 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Чили Каталог монет Республики Монеты Чили 1856 года Все чилийские монеты чилийские золотые монеты чилийские монеты номиналом 5 песо Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Категория
Год
Поиск