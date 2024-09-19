Чили Период: 1746-2021 1746-2021
5 песо 1856 года So (Чили, Республика)
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 7,6265 гр
- Чистого золота (0,2207 oz) 6,8639 гр
- Диаметр 22,5 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 4,753
Описание
- Страна Чили
- Период Республика
- Номинал 5 песо
- Год 1856
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 5 песо 1856 года со знаком So. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 67158 проданному на аукционе Heritage Auctions за 178 USD. Торги состоялись 1 октября 2007.
Сохранность
- Все фирмы
- Heritage (1)
Где продать?
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