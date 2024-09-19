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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

5 песо 1852 года So (Чили, Республика)

Аверс монеты - 5 песо 1852 года So - цена золотой монеты - Чили, Республика Реверс монеты - 5 песо 1852 года So - цена золотой монеты - Чили, Республика

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 7,6265 гр
  • Чистого золота (0,2207 oz) 6,8639 гр
  • Диаметр 22,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 20,000

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 5 песо
  • Год 1852
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 5 песо 1852 года со знаком So. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 34380 проданному на аукционе Stack's Bowers за 1300 USD. Торги состоялись 26 августа 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Чили 5 песо 1852 So на аукционе Stack's - August 27, 2022
Чили 5 песо 1852 So на аукционе Stack's - August 27, 2022
Продавец Stack's
Дата 27 августа 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
1300 $
Цена в валюте аукциона 1300 USD
Чили 5 песо 1852 So на аукционе Rio de la Plata - December 17, 2021
Продавец Rio de la Plata
Дата 17 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
420 $
Цена в валюте аукциона 420 USD
Чили 5 песо 1852 So на аукционе Schulman - October 29, 2021
Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
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Чили 5 песо 1852 So на аукционе Aureo & Calicó - December 14, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 5 песо 1852 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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