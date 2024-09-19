Чили Период: 1746-2021 1746-2021
5 песо 1852 года So (Чили, Республика)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 7,6265 гр
- Чистого золота (0,2207 oz) 6,8639 гр
- Диаметр 22,5 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 20,000
Описание
- Страна Чили
- Период Республика
- Номинал 5 песо
- Год 1852
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 5 песо 1852 года со знаком So. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 34380 проданному на аукционе Stack's Bowers за 1300 USD. Торги состоялись 26 августа 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 27 августа 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
1300 $
Цена в валюте аукциона 1300 USD
Продавец Rio de la Plata
Дата 17 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
420 $
Цена в валюте аукциона 420 USD
Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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