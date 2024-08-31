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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

5 песо 1851 года So (Чили, Республика)

Аверс монеты - 5 песо 1851 года So - цена золотой монеты - Чили, Республика Реверс монеты - 5 песо 1851 года So - цена золотой монеты - Чили, Республика

Фотография: Schulman b.v.

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 7,6265 гр
  • Чистого золота (0,2207 oz) 6,8639 гр
  • Диаметр 22,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 3,735

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 5 песо
  • Год 1851
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 5 песо 1851 года со знаком So. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1847 проданному на аукционе Schulman b.v. за 288 EUR. Торги состоялись 27 октября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Schulman (1)
Чили 5 песо 1851 So на аукционе Schulman - October 27, 2021
Продавец Schulman
Дата 27 октября 2021
Сохранность VG8 NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 5 песо 1851 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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