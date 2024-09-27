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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

4 эскудо 1839 года So IJ (Чили, Республика)

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Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,3798 oz) 11,8125 гр
  • Диаметр 29 мм

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1839
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

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