Чили Период: 1746-2021 1746-2021
4 эскудо 1837 года So IJ (Чили, Республика)
Фотография: Classical Numismatic Group, LLC
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 13,5 гр
- Чистого золота (0,3798 oz) 11,8125 гр
- Диаметр 29 мм
- Тираж UNC 321
Описание
- Страна Чили
- Период Республика
- Номинал 4 эскудо
- Год 1837
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 4 эскудо 1837 года со знаком So IJ. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 23847 проданному на аукционе Heritage Auctions за 12075 USD. Торги состоялись 7 сентября 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 27 марта 2022
Сохранность F12 NGC
Цена
1110 $
Цена в валюте аукциона 1110 USD
Продавец Heritage
Дата 19 мая 2016
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 января 2016
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 5 января 2015
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Продавец CNG
Дата 2 августа 2014
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 8 августа 2012
Сохранность F12 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2011
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность F
Цена
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Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Где продать?
Для продажи 4 эскудо 1837 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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