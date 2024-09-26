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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

4 эскудо 1837 года So IJ (Чили, Республика)

Аверс монеты - 4 эскудо 1837 года So IJ - цена золотой монеты - Чили, Республика Реверс монеты - 4 эскудо 1837 года So IJ - цена золотой монеты - Чили, Республика

Фотография: Classical Numismatic Group, LLC

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,3798 oz) 11,8125 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Тираж UNC 321

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1837
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 4 эскудо 1837 года со знаком So IJ. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 23847 проданному на аукционе Heritage Auctions за 12075 USD. Торги состоялись 7 сентября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stack's (2)
  • UBS (2)
Чили 4 эскудо 1837 So IJ на аукционе Heritage - May 22, 2023
Продавец Heritage
Дата 22 мая 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
6000 $
Цена в валюте аукциона 6000 USD
Чили 4 эскудо 1837 So IJ на аукционе Heritage - March 27, 2022
Продавец Heritage
Дата 27 марта 2022
Сохранность F12 NGC
Цена
1110 $
Цена в валюте аукциона 1110 USD
Чили 4 эскудо 1837 So IJ на аукционе Heritage - May 19, 2016
Чили 4 эскудо 1837 So IJ на аукционе Heritage - May 19, 2016
Продавец Heritage
Дата 19 мая 2016
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Чили 4 эскудо 1837 So IJ на аукционе Heritage - January 13, 2016
Чили 4 эскудо 1837 So IJ на аукционе Heritage - January 13, 2016
Продавец Heritage
Дата 13 января 2016
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
******
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Чили 4 эскудо 1837 So IJ на аукционе Heritage - January 5, 2015
Чили 4 эскудо 1837 So IJ на аукционе Heritage - January 5, 2015
Продавец Heritage
Дата 5 января 2015
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Чили 4 эскудо 1837 So IJ на аукционе CNG - August 2, 2014
Продавец CNG
Дата 2 августа 2014
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Чили 4 эскудо 1837 So IJ на аукционе Stack's - August 8, 2012
Чили 4 эскудо 1837 So IJ на аукционе Stack's - August 8, 2012
Продавец Stack's
Дата 8 августа 2012
Сохранность F12 NGC
Цена
******
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Чили 4 эскудо 1837 So IJ на аукционе Heritage - September 12, 2011
Чили 4 эскудо 1837 So IJ на аукционе Heritage - September 12, 2011
Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2011
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
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Чили 4 эскудо 1837 So IJ на аукционе Aureo & Calicó - April 7, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность F
Цена
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Чили 4 эскудо 1837 So IJ на аукционе UBS - September 5, 2005
Продавец UBS
Дата 5 сентября 2005
Сохранность VF
Цена
Чили 4 эскудо 1837 So IJ на аукционе Stack's - April 20, 2005
Чили 4 эскудо 1837 So IJ на аукционе Stack's - April 20, 2005
Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
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Чили 4 эскудо 1837 So IJ на аукционе UBS - January 27, 2003
Продавец UBS
Дата 27 января 2003
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1837 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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