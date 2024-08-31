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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

4 эскудо 1833 года So I (Чили, Республика)

Аверс монеты - 4 эскудо 1833 года So I - цена золотой монеты - Чили, Республика Реверс монеты - 4 эскудо 1833 года So I - цена золотой монеты - Чили, Республика

Фотография: Schulman b.v.

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,3798 oz) 11,8125 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Тираж UNC 321

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1833
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 4 эскудо 1833 года со знаком So I. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 25600 проданному на аукционе Heritage Auctions за 6463 USD. Торги состоялись 10 апреля 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Schulman (1)
  • Sedwick (3)
Чили 4 эскудо 1833 So I на аукционе Sedwick - November 3, 2023
Продавец Sedwick
Дата 3 ноября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
1500 $
Цена в валюте аукциона 1500 USD
Чили 4 эскудо 1833 So I на аукционе Heritage - May 22, 2023
Продавец Heritage
Дата 22 мая 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
1680 $
Цена в валюте аукциона 1680 USD
Чили 4 эскудо 1833 So I на аукционе Sedwick - May 6, 2022
Продавец Sedwick
Дата 6 мая 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Чили 4 эскудо 1833 So I на аукционе Schulman - October 29, 2021
Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
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Чили 4 эскудо 1833 So I на аукционе Heritage - August 7, 2020
Чили 4 эскудо 1833 So I на аукционе Heritage - August 7, 2020
Продавец Heritage
Дата 7 августа 2020
Сохранность VF30 NGC
Цена
******
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Чили 4 эскудо 1833 So I на аукционе Sedwick - May 28, 2020
Продавец Sedwick
Дата 28 мая 2020
Сохранность XF40 PCGS
Цена
******
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Чили 4 эскудо 1833 So I на аукционе Heritage - September 11, 2018
Чили 4 эскудо 1833 So I на аукционе Heritage - September 11, 2018
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Чили 4 эскудо 1833 So I на аукционе New York Sale - January 5, 2012
Продавец New York Sale
Дата 5 января 2012
Сохранность XF40 PCGS
Цена
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Чили 4 эскудо 1833 So I на аукционе Heritage - September 13, 2009
Чили 4 эскудо 1833 So I на аукционе Heritage - September 13, 2009
Продавец Heritage
Дата 13 сентября 2009
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1833 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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