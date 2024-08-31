Чили Период: 1746-2021 1746-2021
4 эскудо 1833 года So I (Чили, Республика)
Фотография: Schulman b.v.
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 13,5 гр
- Чистого золота (0,3798 oz) 11,8125 гр
- Диаметр 30 мм
- Тираж UNC 321
Описание
- Страна Чили
- Период Республика
- Номинал 4 эскудо
- Год 1833
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 4 эскудо 1833 года со знаком So I. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 25600 проданному на аукционе Heritage Auctions за 6463 USD. Торги состоялись 10 апреля 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Schulman (1)
- Sedwick (3)
Продавец Sedwick
Дата 3 ноября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
1500 $
Цена в валюте аукциона 1500 USD
Продавец Heritage
Дата 22 мая 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
1680 $
Цена в валюте аукциона 1680 USD
Продавец Sedwick
Дата 6 мая 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 августа 2020
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 28 мая 2020
Сохранность XF40 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 5 января 2012
Сохранность XF40 PCGS
Цена
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Где продать?
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