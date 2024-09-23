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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

4 эскудо 1825 года So I (Чили, Республика)

Аверс монеты - 4 эскудо 1825 года So I - цена золотой монеты - Чили, Республика Реверс монеты - 4 эскудо 1825 года So I - цена золотой монеты - Чили, Республика

Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,3798 oz) 11,8125 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Тираж UNC 986

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1825
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 4 эскудо 1825 года со знаком So I. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 23588 проданному на аукционе Heritage Auctions за 6325 USD. Торги состоялись 2 января 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Чили 4 эскудо 1825 So I на аукционе Heritage - May 22, 2023
Продавец Heritage
Дата 22 мая 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
2520 $
Цена в валюте аукциона 2520 USD
Чили 4 эскудо 1825 So I на аукционе Heritage - January 3, 2012
Чили 4 эскудо 1825 So I на аукционе Heritage - January 3, 2012
Продавец Heritage
Дата 3 января 2012
Сохранность MS61 NGC
Цена
6325 $
Цена в валюте аукциона 6325 USD
Чили 4 эскудо 1825 So I на аукционе Heritage - January 3, 2011
Чили 4 эскудо 1825 So I на аукционе Heritage - January 3, 2011
Продавец Heritage
Дата 3 января 2011
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Чили 4 эскудо 1825 So I на аукционе Goldberg - June 3, 2002
Чили 4 эскудо 1825 So I на аукционе Goldberg - June 3, 2002
Продавец Goldberg
Дата 3 июня 2002
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1825 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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