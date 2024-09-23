Чили Период: 1746-2021 1746-2021
4 эскудо 1825 года So I (Чили, Республика)
Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 13,5 гр
- Чистого золота (0,3798 oz) 11,8125 гр
- Диаметр 30 мм
- Тираж UNC 986
Описание
- Страна Чили
- Период Республика
- Номинал 4 эскудо
- Год 1825
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 4 эскудо 1825 года со знаком So I. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 23588 проданному на аукционе Heritage Auctions за 6325 USD. Торги состоялись 2 января 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 3 января 2012
Сохранность MS61 NGC
Цена
6325 $
Цена в валюте аукциона 6325 USD
Продавец Heritage
Дата 3 января 2011
Сохранность XF45 NGC
Цена
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