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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

20 песо 1958 года So (Чили, Республика)

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Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 4,07 гр
  • Чистого золота (0,1178 oz) 3,663 гр
  • Диаметр 18,5 мм
  • Тираж UNC 500

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 20 песо
  • Год 1958
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 20 песо 1958 года со знаком So. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 30188 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1500 USD. Торги состоялись 7 января 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Чили 20 песо 1958 So на аукционе Stack's - May 14, 2018
Чили 20 песо 1958 So на аукционе Stack's - May 14, 2018
Продавец Stack's
Дата 14 мая 2018
Сохранность MS63 NGC
Цена
420 $
Цена в валюте аукциона 420 USD
Чили 20 песо 1958 So на аукционе Heritage - January 8, 2018
Чили 20 песо 1958 So на аукционе Heritage - January 8, 2018
Продавец Heritage
Дата 8 января 2018
Сохранность MS65 PCGS
Цена
1500 $
Цена в валюте аукциона 1500 USD
Чили 20 песо 1958 So на аукционе Heritage - April 10, 2017
Чили 20 песо 1958 So на аукционе Heritage - April 10, 2017
Продавец Heritage
Дата 10 апреля 2017
Сохранность MS65 PCGS
Цена
Чили 20 песо 1958 So на аукционе Goldberg - June 8, 2016
Продавец Goldberg
Дата 8 июня 2016
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 песо 1958 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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