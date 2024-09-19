Чили Период: 1746-2021 1746-2021
20 песо 1958 года So (Чили, Республика)
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 4,07 гр
- Чистого золота (0,1178 oz) 3,663 гр
- Диаметр 18,5 мм
- Тираж UNC 500
Описание
- Страна Чили
- Период Республика
- Номинал 20 песо
- Год 1958
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 20 песо 1958 года со знаком So. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 30188 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1500 USD. Торги состоялись 7 января 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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- Goldberg (1)
- Heritage (2)
- Stack's (1)
Продавец Heritage
Дата 8 января 2018
Сохранность MS65 PCGS
Цена
1500 $
Цена в валюте аукциона 1500 USD
Где продать?
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