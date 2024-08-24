Чили Период: 1746-2021 1746-2021
20 песо 1926 года So (Чили, Республика)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 4,07 гр
- Чистого золота (0,1178 oz) 3,663 гр
- Диаметр 18,5 мм
- Тираж UNC 85,000
Описание
- Страна Чили
- Период Республика
- Номинал 20 песо
- Год 1926
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (74)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 20 песо 1926 года со знаком So. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 15134 проданному на аукционе Heritage Auctions за 702 USD. Торги состоялись 1 июня 2006.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 19 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
266 $
Цена в валюте аукциона 250 EUR
Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 24 августа 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rio de la Plata
Дата 16 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 16 января 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Spink
Дата 13 декабря 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 3 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 27 октября 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Spink
Дата 1 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Stack's
Дата 1 июня 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 27 января 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Rio de la Plata
Дата 17 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Schulman
Дата 27 октября 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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