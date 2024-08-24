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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

20 песо 1926 года So (Чили, Республика)

Аверс монеты - 20 песо 1926 года So - цена золотой монеты - Чили, Республика Реверс монеты - 20 песо 1926 года So - цена золотой монеты - Чили, Республика

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 4,07 гр
  • Чистого золота (0,1178 oz) 3,663 гр
  • Диаметр 18,5 мм
  • Тираж UNC 85,000

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 20 песо
  • Год 1926
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (74)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 20 песо 1926 года со знаком So. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 15134 проданному на аукционе Heritage Auctions за 702 USD. Торги состоялись 1 июня 2006.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Чили 20 песо 1926 So на аукционе Heritage Eur - May 17, 2024
Продавец Heritage Eur
Дата 17 мая 2024
Сохранность AU
Цена
239 $
Цена в валюте аукциона 220 EUR
Чили 20 песо 1926 So на аукционе Casa de Subastas de Madrid - April 19, 2024
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 19 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
266 $
Цена в валюте аукциона 250 EUR
Чили 20 песо 1926 So на аукционе Heritage - April 14, 2024
Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Чили 20 песо 1926 So на аукционе Heritage - April 14, 2024
Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Чили 20 песо 1926 So на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Чили 20 песо 1926 So на аукционе Heritage - August 24, 2023
Продавец Heritage
Дата 24 августа 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Чили 20 песо 1926 So на аукционе Katz - August 16, 2023
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность AU
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Чили 20 песо 1926 So на аукционе Rio de la Plata - June 16, 2023
Продавец Rio de la Plata
Дата 16 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Чили 20 песо 1926 So на аукционе Heritage - January 16, 2023
Продавец Heritage
Дата 16 января 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Чили 20 песо 1926 So на аукционе Spink - December 13, 2022
Чили 20 песо 1926 So на аукционе Spink - December 13, 2022
Продавец Spink
Дата 13 декабря 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Чили 20 песо 1926 So на аукционе MDC Monaco - December 3, 2022
Продавец MDC Monaco
Дата 3 декабря 2022
Сохранность XF
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Чили 20 песо 1926 So на аукционе Heritage - October 27, 2022
Продавец Heritage
Дата 27 октября 2022
Сохранность MS63 NGC
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Чили 20 песо 1926 So на аукционе Spink - October 1, 2022
Продавец Spink
Дата 1 октября 2022
Сохранность AU
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Чили 20 песо 1926 So на аукционе Künker - June 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Чили 20 песо 1926 So на аукционе Stack's - June 1, 2022
Чили 20 песо 1926 So на аукционе Stack's - June 1, 2022
Продавец Stack's
Дата 1 июня 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Чили 20 песо 1926 So на аукционе Aureo & Calicó - April 26, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
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Чили 20 песо 1926 So на аукционе Heritage - January 27, 2022
Продавец Heritage
Дата 27 января 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Чили 20 песо 1926 So на аукционе Rio de la Plata - December 17, 2021
Продавец Rio de la Plata
Дата 17 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Чили 20 песо 1926 So на аукционе WAG - November 7, 2021
Продавец WAG
Дата 7 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Чили 20 песо 1926 So на аукционе Schulman - October 27, 2021
Продавец Schulman
Дата 27 октября 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Чили 20 песо 1926 So на аукционе Schulman - October 27, 2021
Продавец Schulman
Дата 27 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Где купить?
Чили 20 песо 1926 So на аукционе Al Sur del Mundo - August 11, 2024
Продавец Al Sur del Mundo
Дата 11 августа 2024
Сохранность XF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 20 песо 1926 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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