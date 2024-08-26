Чили Период: 1746-2021 1746-2021
20 песо 1917 года So (Чили, Республика)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 11,9821 гр
- Чистого золота (0,3533 oz) 10,9876 гр
- Диаметр 27 мм
- Тираж UNC 717,000
Описание
- Страна Чили
- Период Республика
- Номинал 20 песо
- Год 1917
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 20 песо 1917 года со знаком So. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 22048 проданному на аукционе Heritage Auctions за 870 USD. Торги состоялись 16 января 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 16 января 2023
Сохранность MS62 PCGS
Цена
870 $
Цена в валюте аукциона 870 USD
Продавец Heritage
Дата 10 февраля 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
780 $
Цена в валюте аукциона 780 USD
Продавец Schulman
Дата 27 октября 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 июля 2018
Сохранность MS62+ PCGS
Цена
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Продавец Stack's
Дата 8 августа 2017
Сохранность MS62 PCGS
Цена
******
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Где продать?
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