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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

20 песо 1917 года So (Чили, Республика)

Аверс монеты - 20 песо 1917 года So - цена золотой монеты - Чили, Республика Реверс монеты - 20 песо 1917 года So - цена золотой монеты - Чили, Республика

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 11,9821 гр
  • Чистого золота (0,3533 oz) 10,9876 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Тираж UNC 717,000

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 20 песо
  • Год 1917
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 20 песо 1917 года со знаком So. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 22048 проданному на аукционе Heritage Auctions за 870 USD. Торги состоялись 16 января 2023.

Сохранность
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Чили 20 песо 1917 So на аукционе Heritage - January 16, 2023
Продавец Heritage
Дата 16 января 2023
Сохранность MS62 PCGS
Цена
870 $
Цена в валюте аукциона 870 USD
Чили 20 песо 1917 So на аукционе Heritage - February 10, 2022
Продавец Heritage
Дата 10 февраля 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
780 $
Цена в валюте аукциона 780 USD
Чили 20 песо 1917 So на аукционе Schulman - October 27, 2021
Продавец Schulman
Дата 27 октября 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Чили 20 песо 1917 So на аукционе Heritage - July 19, 2018
Чили 20 песо 1917 So на аукционе Heritage - July 19, 2018
Продавец Heritage
Дата 19 июля 2018
Сохранность MS62+ PCGS
Цена
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Чили 20 песо 1917 So на аукционе Stack's - August 8, 2017
Чили 20 песо 1917 So на аукционе Stack's - August 8, 2017
Продавец Stack's
Дата 8 августа 2017
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Чили 20 песо 1917 So на аукционе Aureo & Calicó - December 14, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 песо 1917 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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