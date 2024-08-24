Чили Период: 1746-2021 1746-2021
20 песо 1916 года So (Чили, Республика)
Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 11,9821 гр
- Чистого золота (0,3533 oz) 10,9876 гр
- Диаметр 27 мм
- Тираж UNC 36,000
Описание
- Страна Чили
- Период Республика
- Номинал 20 песо
- Год 1916
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 20 песо 1916 года со знаком So. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 31877 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1443 USD. Торги состоялись 9 апреля 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Goldberg (1)
- Heritage (3)
Продавец Heritage
Дата 16 января 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
900 $
Цена в валюте аукциона 900 USD
Продавец Goldberg
Дата 3 сентября 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
435 $
Цена в валюте аукциона 435 USD
Продавец Heritage
Дата 19 апреля 2016
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 20 песо 1916 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск