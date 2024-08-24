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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

20 песо 1916 года So (Чили, Республика)

Аверс монеты - 20 песо 1916 года So - цена золотой монеты - Чили, Республика Реверс монеты - 20 песо 1916 года So - цена золотой монеты - Чили, Республика

Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 11,9821 гр
  • Чистого золота (0,3533 oz) 10,9876 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Тираж UNC 36,000

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 20 песо
  • Год 1916
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 20 песо 1916 года со знаком So. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 31877 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1443 USD. Торги состоялись 9 апреля 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Чили 20 песо 1916 So на аукционе Heritage - January 16, 2023
Продавец Heritage
Дата 16 января 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
900 $
Цена в валюте аукциона 900 USD
Чили 20 песо 1916 So на аукционе Goldberg - September 3, 2019
Продавец Goldberg
Дата 3 сентября 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
435 $
Цена в валюте аукциона 435 USD
Чили 20 песо 1916 So на аукционе Heritage - April 19, 2016
Чили 20 песо 1916 So на аукционе Heritage - April 19, 2016
Продавец Heritage
Дата 19 апреля 2016
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Чили 20 песо 1916 So на аукционе Heritage - April 14, 2015
Чили 20 песо 1916 So на аукционе Heritage - April 14, 2015
Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2015
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 20 песо 1916 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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