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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

20 песо 1915 года So (Чили, Республика)

Аверс монеты - 20 песо 1915 года So - цена золотой монеты - Чили, Республика Реверс монеты - 20 песо 1915 года So - цена золотой монеты - Чили, Республика

Фотография: Schulman b.v.

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 11,9821 гр
  • Чистого золота (0,3533 oz) 10,9876 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Тираж UNC 65,000

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 20 песо
  • Год 1915
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 20 песо 1915 года со знаком So. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 22037 проданному на аукционе Heritage Auctions за 960 USD. Торги состоялись 14 апреля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Чили 20 песо 1915 So на аукционе Heritage - April 14, 2024
Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
960 $
Цена в валюте аукциона 960 USD
Чили 20 песо 1915 So на аукционе Rio de la Plata - September 15, 2023
Продавец Rio de la Plata
Дата 15 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
750 $
Цена в валюте аукциона 750 USD
Чили 20 песо 1915 So на аукционе Heritage - January 16, 2023
Продавец Heritage
Дата 16 января 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Чили 20 песо 1915 So на аукционе Rio de la Plata - March 19, 2022
Продавец Rio de la Plata
Дата 19 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Чили 20 песо 1915 So на аукционе Schulman - October 27, 2021
Продавец Schulman
Дата 27 октября 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
Чили 20 песо 1915 So на аукционе Heritage - January 10, 2019
Чили 20 песо 1915 So на аукционе Heritage - January 10, 2019
Продавец Heritage
Дата 10 января 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Чили 20 песо 1915 So на аукционе Heritage - September 28, 2007
Чили 20 песо 1915 So на аукционе Heritage - September 28, 2007
Продавец Heritage
Дата 28 сентября 2007
Сохранность AU
Цена
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Чили 20 песо 1915 So на аукционе UBS - September 10, 2001
Продавец UBS
Дата 10 сентября 2001
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 20 песо 1915 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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