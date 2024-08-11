Чили Период: 1746-2021 1746-2021
20 песо 1915 года So (Чили, Республика)
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 20 песо 1915 года со знаком So. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 22037 проданному на аукционе Heritage Auctions за 960 USD. Торги состоялись 14 апреля 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
960 $
Цена в валюте аукциона 960 USD
Продавец Rio de la Plata
Дата 15 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
750 $
Цена в валюте аукциона 750 USD
Продавец Heritage
Дата 16 января 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Rio de la Plata
Дата 19 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 10 января 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 28 сентября 2007
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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