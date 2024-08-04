Чили Период: 1746-2021 1746-2021
20 песо 1914 года So (Чили, Республика)
Фотография: Schulman b.v.
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 11,9821 гр
- Чистого золота (0,3533 oz) 10,9876 гр
- Диаметр 27 мм
- Тираж UNC 22,000
Описание
- Страна Чили
- Период Республика
- Номинал 20 песо
- Год 1914
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 20 песо 1914 года со знаком So. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1889 проданному на аукционе Schulman b.v. за 500 EUR. Торги состоялись 27 октября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Heritage (1)
- Schulman (1)
Где продать?
Для продажи 20 песо 1914 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск