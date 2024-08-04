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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

20 песо 1914 года So (Чили, Республика)

Аверс монеты - 20 песо 1914 года So - цена золотой монеты - Чили, Республика Реверс монеты - 20 песо 1914 года So - цена золотой монеты - Чили, Республика

Фотография: Schulman b.v.

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 11,9821 гр
  • Чистого золота (0,3533 oz) 10,9876 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Тираж UNC 22,000

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 20 песо
  • Год 1914
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 20 песо 1914 года со знаком So. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1889 проданному на аукционе Schulman b.v. за 500 EUR. Торги состоялись 27 октября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Чили 20 песо 1914 So на аукционе Schulman - October 27, 2021
Продавец Schulman
Дата 27 октября 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
580 $
Цена в валюте аукциона 500 EUR
Чили 20 песо 1914 So на аукционе Heritage - May 30, 2008
Чили 20 песо 1914 So на аукционе Heritage - May 30, 2008
Продавец Heritage
Дата 30 мая 2008
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 песо 1914 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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