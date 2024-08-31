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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

20 песо 1913 года So (Чили, Республика)

Аверс монеты - 20 песо 1913 года So - цена золотой монеты - Чили, Республика Реверс монеты - 20 песо 1913 года So - цена золотой монеты - Чили, Республика

Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 11,9821 гр
  • Чистого золота (0,3533 oz) 10,9876 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Тираж UNC 18,000

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 20 песо
  • Год 1913
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 20 песо 1913 года со знаком So. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 22045 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1020 USD. Торги состоялись 16 января 2023.

Сохранность
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Чили 20 песо 1913 So на аукционе Katz - December 28, 2023
Продавец Katz
Дата 28 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
655 $
Цена в валюте аукциона 590 EUR
Чили 20 песо 1913 So на аукционе Heritage - January 16, 2023
Продавец Heritage
Дата 16 января 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
1020 $
Цена в валюте аукциона 1020 USD
Чили 20 песо 1913 So на аукционе Schulman - October 27, 2021
Продавец Schulman
Дата 27 октября 2021
Сохранность MS60 NGC
Цена
Чили 20 песо 1913 So на аукционе Heritage - September 10, 2014
Чили 20 песо 1913 So на аукционе Heritage - September 10, 2014
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2014
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Чили 20 песо 1913 So на аукционе Goldberg - September 24, 2013
Чили 20 песо 1913 So на аукционе Goldberg - September 24, 2013
Продавец Goldberg
Дата 24 сентября 2013
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 песо 1913 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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