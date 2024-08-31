Чили Период: 1746-2021 1746-2021
20 песо 1913 года So (Чили, Республика)
Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 11,9821 гр
- Чистого золота (0,3533 oz) 10,9876 гр
- Диаметр 27 мм
- Тираж UNC 18,000
Описание
- Страна Чили
- Период Республика
- Номинал 20 песо
- Год 1913
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 20 песо 1913 года со знаком So. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 22045 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1020 USD. Торги состоялись 16 января 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Goldberg (1)
- Heritage (2)
- Katz (1)
- Schulman (1)
Продавец Heritage
Дата 16 января 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
1020 $
Цена в валюте аукциона 1020 USD
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2014
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 20 песо 1913 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск