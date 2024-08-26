Чили Период: 1746-2021 1746-2021
20 песо 1911 года So (Чили, Республика)
Фотография: HARMERS OF LONDON AUCTION LIMITED
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 11,9821 гр
- Чистого золота (0,3533 oz) 10,9876 гр
- Диаметр 27 мм
- Тираж UNC 17,000
Описание
- Страна Чили
- Период Республика
- Номинал 20 песо
- Год 1911
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 20 песо 1911 года со знаком So. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 377 проданному на аукционе HARMERS OF LONDON AUCTION LIMITED за 450 GBP. Торги состоялись 27 сентября 2021.
Сохранность
- Все фирмы
- HARMERS (1)
- Höhn (1)
Где продать?
Для продажи 20 песо 1911 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск