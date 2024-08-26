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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

20 песо 1911 года So (Чили, Республика)

Аверс монеты - 20 песо 1911 года So - цена золотой монеты - Чили, Республика Реверс монеты - 20 песо 1911 года So - цена золотой монеты - Чили, Республика

Фотография: HARMERS OF LONDON AUCTION LIMITED

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 11,9821 гр
  • Чистого золота (0,3533 oz) 10,9876 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Тираж UNC 17,000

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 20 песо
  • Год 1911
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 20 песо 1911 года со знаком So. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 377 проданному на аукционе HARMERS OF LONDON AUCTION LIMITED за 450 GBP. Торги состоялись 27 сентября 2021.

Сохранность
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  • HARMERS (1)
  • Höhn (1)
Чили 20 песо 1911 So на аукционе HARMERS - September 27, 2021
Продавец HARMERS
Дата 27 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
615 $
Цена в валюте аукциона 450 GBP
Чили 20 песо 1911 So на аукционе Höhn - September 10, 2011
Продавец Höhn
Дата 10 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 песо 1911 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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