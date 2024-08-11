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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

20 песо 1910 года So (Чили, Республика)

Аверс монеты - 20 песо 1910 года So - цена золотой монеты - Чили, Республика Реверс монеты - 20 песо 1910 года So - цена золотой монеты - Чили, Республика

Фотография: Schulman b.v.

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 11,9821 гр
  • Чистого золота (0,3533 oz) 10,9876 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Тираж UNC 28,000

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 20 песо
  • Год 1910
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 20 песо 1910 года со знаком So. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 23844 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1150 USD. Торги состоялись 25 апреля 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Чили 20 песо 1910 So на аукционе Heritage - April 14, 2024
Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
960 $
Цена в валюте аукциона 960 USD
Чили 20 песо 1910 So на аукционе Schulman - October 27, 2021
Продавец Schulman
Дата 27 октября 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
Чили 20 песо 1910 So на аукционе Schulman - October 27, 2021
Продавец Schulman
Дата 27 октября 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
Чили 20 песо 1910 So на аукционе Schulman - October 27, 2021
Продавец Schulman
Дата 27 октября 2021
Сохранность MS60 NGC
Цена
Чили 20 песо 1910 So на аукционе Heritage - April 19, 2016
Чили 20 песо 1910 So на аукционе Heritage - April 19, 2016
Продавец Heritage
Дата 19 апреля 2016
Сохранность MS62 NGC
Цена
447 $
Цена в валюте аукциона 447 USD
Чили 20 песо 1910 So на аукционе Heritage - September 10, 2014
Чили 20 песо 1910 So на аукционе Heritage - September 10, 2014
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2014
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Чили 20 песо 1910 So на аукционе Goldberg - September 24, 2013
Чили 20 песо 1910 So на аукционе Goldberg - September 24, 2013
Продавец Goldberg
Дата 24 сентября 2013
Сохранность AU
Цена
******
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Чили 20 песо 1910 So на аукционе Heritage - May 1, 2012
Чили 20 песо 1910 So на аукционе Heritage - May 1, 2012
Продавец Heritage
Дата 1 мая 2012
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Где купить?
Чили 20 песо 1910 So на аукционе Al Sur del Mundo - August 11, 2024
Продавец Al Sur del Mundo
Дата 11 августа 2024
Сохранность XF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 20 песо 1910 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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