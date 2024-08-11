Чили Период: 1746-2021 1746-2021
20 песо 1910 года So (Чили, Республика)
Фотография: Schulman b.v.
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 11,9821 гр
- Чистого золота (0,3533 oz) 10,9876 гр
- Диаметр 27 мм
- Тираж UNC 28,000
Описание
- Страна Чили
- Период Республика
- Номинал 20 песо
- Год 1910
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 20 песо 1910 года со знаком So. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 23844 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1150 USD. Торги состоялись 25 апреля 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
960 $
Цена в валюте аукциона 960 USD
Продавец Heritage
Дата 19 апреля 2016
Сохранность MS62 NGC
Цена
447 $
Цена в валюте аукциона 447 USD
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2014
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 24 сентября 2013
Сохранность AU
Цена
******
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