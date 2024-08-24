Чили Период: 1746-2021 1746-2021
20 песо 1908 года So (Чили, Республика)
Фотография: Aureo
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 11,9821 гр
- Чистого золота (0,3533 oz) 10,9876 гр
- Диаметр 27 мм
- Тираж UNC 26,000
Описание
- Страна Чили
- Период Республика
- Номинал 20 песо
- Год 1908
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 20 песо 1908 года со знаком So. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1410 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 1600 USD. Торги состоялись 1 августа 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2024
Сохранность AU58 PCGS
Цена
900 $
Цена в валюте аукциона 900 USD
Продавец Heritage
Дата 2 февраля 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
720 $
Цена в валюте аукциона 720 USD
Продавец Schulman
Дата 27 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 23 мая 2019
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец CNG
Дата 2 августа 2014
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
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Продавец Goldberg
Дата 24 сентября 2013
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 16 ноября 2012
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 20 песо 1908 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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