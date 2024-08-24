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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

20 песо 1908 года So (Чили, Республика)

Аверс монеты - 20 песо 1908 года So - цена золотой монеты - Чили, Республика Реверс монеты - 20 песо 1908 года So - цена золотой монеты - Чили, Республика

Фотография: Aureo

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 11,9821 гр
  • Чистого золота (0,3533 oz) 10,9876 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Тираж UNC 26,000

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 20 песо
  • Год 1908
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 20 песо 1908 года со знаком So. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1410 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 1600 USD. Торги состоялись 1 августа 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Чили 20 песо 1908 So на аукционе Heritage - April 14, 2024
Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2024
Сохранность AU58 PCGS
Цена
900 $
Цена в валюте аукциона 900 USD
Чили 20 песо 1908 So на аукционе Heritage - February 2, 2023
Продавец Heritage
Дата 2 февраля 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
720 $
Цена в валюте аукциона 720 USD
Чили 20 песо 1908 So на аукционе Schulman - October 27, 2021
Продавец Schulman
Дата 27 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Чили 20 песо 1908 So на аукционе Schulman - October 27, 2021
Продавец Schulman
Дата 27 октября 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
Чили 20 песо 1908 So на аукционе Heritage - May 23, 2019
Чили 20 песо 1908 So на аукционе Heritage - May 23, 2019
Продавец Heritage
Дата 23 мая 2019
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Чили 20 песо 1908 So на аукционе CNG - August 2, 2014
Продавец CNG
Дата 2 августа 2014
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Чили 20 песо 1908 So на аукционе Goldberg - September 24, 2013
Чили 20 песо 1908 So на аукционе Goldberg - September 24, 2013
Продавец Goldberg
Дата 24 сентября 2013
Сохранность XF
Цена
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Чили 20 песо 1908 So на аукционе Reinhard Fischer - November 16, 2012
Продавец Reinhard Fischer
Дата 16 ноября 2012
Сохранность VF
Цена
******
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Чили 20 песо 1908 So на аукционе Aureo - October 24, 2006
Продавец Aureo
Дата 24 октября 2006
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 песо 1908 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
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