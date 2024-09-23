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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

20 песо 1907 года So (Чили, Республика)

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Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 11,9821 гр
  • Чистого золота (0,3533 oz) 10,9876 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Тираж UNC 12,000

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 20 песо
  • Год 1907
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 20 песо 1907 года со знаком So. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 2380 проданному на аукционе SINCONA AG за 1200 CHF. Торги состоялись 15 мая 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • Heritage (1)
Чили 20 песо 1907 So на аукционе Heritage - April 14, 2024
Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 20 песо 1907 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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