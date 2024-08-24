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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

20 песо 1906 года So (Чили, Республика)

Аверс монеты - 20 песо 1906 года So - цена золотой монеты - Чили, Республика Реверс монеты - 20 песо 1906 года So - цена золотой монеты - Чили, Республика

Фотография: Schulman b.v.

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 11,9821 гр
  • Чистого золота (0,3533 oz) 10,9876 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Тираж UNC 41,000

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 20 песо
  • Год 1906
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 20 песо 1906 года со знаком So. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 350 проданному на аукционе Rio de la Plata за 900 USD. Торги состоялись 17 марта 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Чили 20 песо 1906 So на аукционе Rio de la Plata - March 19, 2022
Продавец Rio de la Plata
Дата 19 марта 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
900 $
Цена в валюте аукциона 900 USD
Чили 20 песо 1906 So на аукционе Schulman - October 29, 2021
Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 песо 1906 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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