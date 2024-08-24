Чили Период: 1746-2021 1746-2021
20 песо 1906 года So (Чили, Республика)
Фотография: Schulman b.v.
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 11,9821 гр
- Чистого золота (0,3533 oz) 10,9876 гр
- Диаметр 27 мм
- Тираж UNC 41,000
Описание
- Страна Чили
- Период Республика
- Номинал 20 песо
- Год 1906
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 20 песо 1906 года со знаком So. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 350 проданному на аукционе Rio de la Plata за 900 USD. Торги состоялись 17 марта 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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