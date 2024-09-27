Чили Период: 1746-2021 1746-2021
2 песо 1875 года So (Чили, Республика)
Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,0506 гр
- Чистого золота (0,0883 oz) 2,7455 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 37,000
Описание
- Страна Чили
- Период Республика
- Номинал 2 песо
- Год 1875
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 2 песо 1875 года со знаком So. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 755 проданному на аукционе Daniel Frank Sedwick за 1550 USD. Торги состоялись 16 ноября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Auction World (1)
- Auctiones (1)
- CNG (1)
- Goldberg (1)
- Heritage (3)
- iNumis (1)
- Schulman (2)
- Sedwick (1)
- SINCONA (1)
- Teutoburger (1)
- WAG (1)
Продавец Auction World
Дата 15 октября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
241 $
Цена в валюте аукциона 36000 JPY
Продавец Heritage
Дата 23 января 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 16 января 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Schulman
Дата 27 октября 2021
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Sedwick
Дата 18 ноября 2020
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 10 сентября 2015
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец CNG
Дата 2 августа 2014
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Auctiones
Дата 21 апреля 2013
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец SINCONA
Дата 25 мая 2012
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 2 песо 1875 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск