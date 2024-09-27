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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

2 песо 1875 года So (Чили, Республика)

Аверс монеты - 2 песо 1875 года So - цена золотой монеты - Чили, Республика Реверс монеты - 2 песо 1875 года So - цена золотой монеты - Чили, Республика

Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 3,0506 гр
  • Чистого золота (0,0883 oz) 2,7455 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 37,000

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 2 песо
  • Год 1875
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 2 песо 1875 года со знаком So. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 755 проданному на аукционе Daniel Frank Sedwick за 1550 USD. Торги состоялись 16 ноября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WAG (1)
Чили 2 песо 1875 So на аукционе Auction World - October 15, 2023
Продавец Auction World
Дата 15 октября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
241 $
Цена в валюте аукциона 36000 JPY
Чили 2 песо 1875 So на аукционе Heritage - May 22, 2023
Продавец Heritage
Дата 22 мая 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
840 $
Цена в валюте аукциона 840 USD
Чили 2 песо 1875 So на аукционе Heritage - January 23, 2023
Продавец Heritage
Дата 23 января 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
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Чили 2 песо 1875 So на аукционе Heritage - January 16, 2023
Продавец Heritage
Дата 16 января 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
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Чили 2 песо 1875 So на аукционе Schulman - October 29, 2021
Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
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Чили 2 песо 1875 So на аукционе Schulman - October 27, 2021
Продавец Schulman
Дата 27 октября 2021
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
******
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Чили 2 песо 1875 So на аукционе Sedwick - November 18, 2020
Продавец Sedwick
Дата 18 ноября 2020
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Чили 2 песо 1875 So на аукционе iNumis - March 8, 2016
Продавец iNumis
Дата 8 марта 2016
Сохранность XF
Цена
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Чили 2 песо 1875 So на аукционе Teutoburger - September 10, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 10 сентября 2015
Сохранность XF
Цена
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Чили 2 песо 1875 So на аукционе CNG - August 2, 2014
Продавец CNG
Дата 2 августа 2014
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Чили 2 песо 1875 So на аукционе WAG - December 30, 2013
Продавец WAG
Дата 30 декабря 2013
Сохранность XF
Цена
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Чили 2 песо 1875 So на аукционе Auctiones - April 21, 2013
Продавец Auctiones
Дата 21 апреля 2013
Сохранность XF
Цена
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Чили 2 песо 1875 So на аукционе SINCONA - May 25, 2012
Продавец SINCONA
Дата 25 мая 2012
Сохранность UNC
Цена
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Чили 2 песо 1875 So на аукционе Goldberg - June 3, 2002
Чили 2 песо 1875 So на аукционе Goldberg - June 3, 2002
Продавец Goldberg
Дата 3 июня 2002
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 песо 1875 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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