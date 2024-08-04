Чили Период: 1746-2021 1746-2021
2 песо 1874 года So (Чили, Республика)
Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,0506 гр
- Чистого золота (0,0883 oz) 2,7455 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 61,000
Описание
- Страна Чили
- Период Республика
- Номинал 2 песо
- Год 1874
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 2 песо 1874 года со знаком So. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 813 проданному на аукционе Katz Auction за 1270 EUR. Торги состоялись 28 декабря 2022.
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Продавец Katz
Дата 28 июня 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 16 января 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 28 декабря 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 2 ноября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Schulman
Дата 27 октября 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 8 августа 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 27 ноября 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 6 сентября 2014
Сохранность XF
Цена
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