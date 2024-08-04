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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

2 песо 1874 года So (Чили, Республика)

Аверс монеты - 2 песо 1874 года So - цена золотой монеты - Чили, Республика Реверс монеты - 2 песо 1874 года So - цена золотой монеты - Чили, Республика

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 3,0506 гр
  • Чистого золота (0,0883 oz) 2,7455 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 61,000

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 2 песо
  • Год 1874
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 2 песо 1874 года со знаком So. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 813 проданному на аукционе Katz Auction за 1270 EUR. Торги состоялись 28 декабря 2022.

Сохранность
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  • Teutoburger (2)
Чили 2 песо 1874 So на аукционе Katz - May 29, 2024
Продавец Katz
Дата 29 мая 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
955 $
Цена в валюте аукциона 880 EUR
Чили 2 песо 1874 So на аукционе Katz - November 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 ноября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
868 $
Цена в валюте аукциона 796 EUR
Чили 2 песо 1874 So на аукционе Katz - June 28, 2023
Продавец Katz
Дата 28 июня 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Чили 2 песо 1874 So на аукционе Heritage - January 16, 2023
Продавец Heritage
Дата 16 января 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Чили 2 песо 1874 So на аукционе Katz - December 28, 2022
Продавец Katz
Дата 28 декабря 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
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Чили 2 песо 1874 So на аукционе Sedwick - November 2, 2022
Продавец Sedwick
Дата 2 ноября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Чили 2 песо 1874 So на аукционе Schulman - October 29, 2021
Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
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Чили 2 песо 1874 So на аукционе Schulman - October 27, 2021
Продавец Schulman
Дата 27 октября 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Чили 2 песо 1874 So на аукционе Heritage - August 8, 2019
Чили 2 песо 1874 So на аукционе Heritage - August 8, 2019
Продавец Heritage
Дата 8 августа 2019
Сохранность XF
Цена
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Чили 2 песо 1874 So на аукционе SINCONA - May 20, 2019
Продавец SINCONA
Дата 20 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Чили 2 песо 1874 So на аукционе Sonntag - November 27, 2018
Продавец Sonntag
Дата 27 ноября 2018
Сохранность AU
Цена
******
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Чили 2 песо 1874 So на аукционе Teutoburger - May 27, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2016
Сохранность XF
Цена
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Чили 2 песо 1874 So на аукционе Teutoburger - September 6, 2014
Продавец Teutoburger
Дата 6 сентября 2014
Сохранность XF
Цена
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Чили 2 песо 1874 So на аукционе Goldberg - June 3, 2002
Чили 2 песо 1874 So на аукционе Goldberg - June 3, 2002
Продавец Goldberg
Дата 3 июня 2002
Сохранность AU
Цена
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Где купить?
Чили 2 песо 1874 So на аукционе Al Sur del Mundo - August 11, 2024
Чили 2 песо 1874 So на аукционе Al Sur del Mundo - August 11, 2024
Продавец Al Sur del Mundo
Дата 11 августа 2024
Сохранность MS62 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 2 песо 1874 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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