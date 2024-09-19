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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

2 песо 1873 года So (Чили, Республика)

Аверс монеты - 2 песо 1873 года So - цена золотой монеты - Чили, Республика Реверс монеты - 2 песо 1873 года So - цена золотой монеты - Чили, Республика

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 3,0506 гр
  • Чистого золота (0,0883 oz) 2,7455 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 54,000

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 2 песо
  • Год 1873
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 2 песо 1873 года со знаком So. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 40068 проданному на аукционе Heritage Auctions за 588 USD. Торги состоялись 13 октября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Чили 2 песо 1873 So на аукционе Heritage - November 9, 2023
Продавец Heritage
Дата 9 ноября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
384 $
Цена в валюте аукциона 384 USD
Чили 2 песо 1873 So на аукционе SINCONA - October 26, 2023
Продавец SINCONA
Дата 26 октября 2023
Сохранность XF
Цена
279 $
Цена в валюте аукциона 250 CHF
Чили 2 песо 1873 So на аукционе Heritage - January 16, 2023
Продавец Heritage
Дата 16 января 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Чили 2 песо 1873 So на аукционе Rio de la Plata - August 31, 2022
Продавец Rio de la Plata
Дата 31 августа 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Чили 2 песо 1873 So на аукционе Schulman - October 29, 2021
Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
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Чили 2 песо 1873 So на аукционе Warin Global Investments - March 9, 2021
Продавец Warin Global Investments
Дата 9 марта 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Чили 2 песо 1873 So на аукционе Heritage - April 16, 2020
Чили 2 песо 1873 So на аукционе Heritage - April 16, 2020
Продавец Heritage
Дата 16 апреля 2020
Сохранность XF
Цена
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Чили 2 песо 1873 So на аукционе Tauler & Fau - February 18, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 18 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
******
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Чили 2 песо 1873 So на аукционе Heritage - October 13, 2019
Чили 2 песо 1873 So на аукционе Heritage - October 13, 2019
Продавец Heritage
Дата 13 октября 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Чили 2 песо 1873 So на аукционе Varesi - April 24, 2018
Продавец Varesi
Дата 24 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
******
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Чили 2 песо 1873 So на аукционе Varesi - April 24, 2018
Продавец Varesi
Дата 24 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
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Чили 2 песо 1873 So на аукционе Aureo & Calicó - December 14, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
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Чили 2 песо 1873 So на аукционе Sedwick - November 14, 2016
Продавец Sedwick
Дата 14 ноября 2016
Сохранность AU
Цена
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Чили 2 песо 1873 So на аукционе Heritage - April 19, 2016
Чили 2 песо 1873 So на аукционе Heritage - April 19, 2016
Продавец Heritage
Дата 19 апреля 2016
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Чили 2 песо 1873 So на аукционе Heritage - January 13, 2016
Чили 2 песо 1873 So на аукционе Heritage - January 13, 2016
Продавец Heritage
Дата 13 января 2016
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Чили 2 песо 1873 So на аукционе Heritage - April 14, 2015
Чили 2 песо 1873 So на аукционе Heritage - April 14, 2015
Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2015
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Чили 2 песо 1873 So на аукционе Nomisma - May 13, 2014
Продавец Nomisma
Дата 13 мая 2014
Сохранность XF
Цена
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Чили 2 песо 1873 So на аукционе WAG - December 30, 2013
Продавец WAG
Дата 30 декабря 2013
Сохранность XF
Цена
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Чили 2 песо 1873 So на аукционе Heritage - November 15, 2012
Чили 2 песо 1873 So на аукционе Heritage - November 15, 2012
Продавец Heritage
Дата 15 ноября 2012
Сохранность AU58 ANACS
Цена
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Чили 2 песо 1873 So на аукционе Goldberg - June 3, 2002
Чили 2 песо 1873 So на аукционе Goldberg - June 3, 2002
Продавец Goldberg
Дата 3 июня 2002
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 песо 1873 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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