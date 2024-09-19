Чили Период: 1746-2021 1746-2021
2 песо 1873 года So (Чили, Республика)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,0506 гр
- Чистого золота (0,0883 oz) 2,7455 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 54,000
Описание
- Страна Чили
- Период Республика
- Номинал 2 песо
- Год 1873
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 2 песо 1873 года со знаком So. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 40068 проданному на аукционе Heritage Auctions за 588 USD. Торги состоялись 13 октября 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 16 января 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Rio de la Plata
Дата 31 августа 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Warin Global Investments
Дата 9 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 16 апреля 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 18 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 октября 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Varesi
Дата 24 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Varesi
Дата 24 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 14 ноября 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 апреля 2016
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 января 2016
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2015
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 15 ноября 2012
Сохранность AU58 ANACS
Цена
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Где продать?
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