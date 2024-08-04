Чили Период: 1746-2021 1746-2021
2 песо 1867 года So (Чили, Республика)
Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,0506 гр
- Чистого золота (0,0883 oz) 2,7455 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 841
Описание
- Страна Чили
- Период Республика
- Номинал 2 песо
- Год 1867
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 2 песо 1867 года со знаком So. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 31360 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3840 USD. Торги состоялись 5 августа 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 23 декабря 2021
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
1920 $
Цена в валюте аукциона 1920 USD
Продавец Heritage
Дата 7 августа 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
3840 $
Цена в валюте аукциона 3840 USD
Продавец Chaponnière
Дата 23 октября 2016
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Chaponnière
Дата 26 ноября 2014
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?
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