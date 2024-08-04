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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

2 песо 1867 года So (Чили, Республика)

Аверс монеты - 2 песо 1867 года So - цена золотой монеты - Чили, Республика Реверс монеты - 2 песо 1867 года So - цена золотой монеты - Чили, Республика

Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 3,0506 гр
  • Чистого золота (0,0883 oz) 2,7455 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 841

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 2 песо
  • Год 1867
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 2 песо 1867 года со знаком So. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 31360 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3840 USD. Торги состоялись 5 августа 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Чили 2 песо 1867 So на аукционе Heritage - December 23, 2021
Продавец Heritage
Дата 23 декабря 2021
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
1920 $
Цена в валюте аукциона 1920 USD
Чили 2 песо 1867 So на аукционе Heritage - August 7, 2020
Чили 2 песо 1867 So на аукционе Heritage - August 7, 2020
Продавец Heritage
Дата 7 августа 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
3840 $
Цена в валюте аукциона 3840 USD
Чили 2 песо 1867 So на аукционе Chaponnière - October 23, 2016
Продавец Chaponnière
Дата 23 октября 2016
Сохранность UNC
Цена
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Чили 2 песо 1867 So на аукционе Chaponnière - November 26, 2014
Продавец Chaponnière
Дата 26 ноября 2014
Сохранность UNC
Цена
******
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Чили 2 песо 1867 So на аукционе Goldberg - June 3, 2002
Чили 2 песо 1867 So на аукционе Goldberg - June 3, 2002
Продавец Goldberg
Дата 3 июня 2002
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2 песо 1867 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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