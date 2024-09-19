Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Чили Период: 1746-2021 1746-2021

2 песо 1865 года (Чили, Республика)

Аверс монеты - 2 песо 1865 года - цена золотой монеты - Чили, Республика Реверс монеты - 2 песо 1865 года - цена золотой монеты - Чили, Республика

Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 3,0506 гр
  • Чистого золота (0,0883 oz) 2,7455 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 2 песо
  • Год 1865
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 2 песо 1865 года. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 20891 проданному на аукционе Heritage Auctions за 546 USD. Торги состоялись 3 января 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Goldberg (1)
  • Heritage (5)
Чили 2 песо 1865 на аукционе Heritage - January 16, 2023
Продавец Heritage
Дата 16 января 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
528 $
Цена в валюте аукциона 528 USD
Чили 2 песо 1865 на аукционе Heritage - July 25, 2019
Чили 2 песо 1865 на аукционе Heritage - July 25, 2019
Продавец Heritage
Дата 25 июля 2019
Сохранность XF
Цена
186 $
Цена в валюте аукциона 186 USD
Чили 2 песо 1865 на аукционе Heritage - January 16, 2013
Чили 2 песо 1865 на аукционе Heritage - January 16, 2013
Продавец Heritage
Дата 16 января 2013
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Чили 2 песо 1865 на аукционе Heritage - January 4, 2010
Чили 2 песо 1865 на аукционе Heritage - January 4, 2010
Продавец Heritage
Дата 4 января 2010
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Чили 2 песо 1865 на аукционе Goldberg - May 26, 2009
Чили 2 песо 1865 на аукционе Goldberg - May 26, 2009
Продавец Goldberg
Дата 26 мая 2009
Сохранность AU55 NGC
Цена
Чили 2 песо 1865 на аукционе Heritage - January 9, 2004
Чили 2 песо 1865 на аукционе Heritage - January 9, 2004
Продавец Heritage
Дата 9 января 2004
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 2 песо 1865 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Чили Каталог монет Республики Монеты Чили 1865 года Все чилийские монеты чилийские золотые монеты чилийские монеты номиналом 2 песо Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Numismatik Zöttl
Аукцион 4 авг. 2024
Категория
Год
Поиск