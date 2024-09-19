Чили Период: 1746-2021 1746-2021
2 песо 1865 года (Чили, Республика)
Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,0506 гр
- Чистого золота (0,0883 oz) 2,7455 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Чили
- Период Республика
- Номинал 2 песо
- Год 1865
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 2 песо 1865 года. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 20891 проданному на аукционе Heritage Auctions за 546 USD. Торги состоялись 3 января 2010.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 16 января 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
528 $
Цена в валюте аукциона 528 USD
Продавец Heritage
Дата 16 января 2013
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 4 января 2010
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
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Где продать?
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