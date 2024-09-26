Чили Период: 1746-2021 1746-2021
2 песо 1862 года (Чили, Республика)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,0506 гр
- Чистого золота (0,0883 oz) 2,7455 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 10,000
Описание
- Страна Чили
- Период Республика
- Номинал 2 песо
- Год 1862
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 2 песо 1862 года. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 2088 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 420 EUR. Торги состоялись 14 декабря 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Heritage (2)
Продавец Heritage
Дата 16 января 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
384 $
Цена в валюте аукциона 384 USD
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 декабря 2016
Сохранность AU55 NGC
Цена
447 $
Цена в валюте аукциона 420 EUR
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