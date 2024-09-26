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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

2 песо 1862 года (Чили, Республика)

Аверс монеты - 2 песо 1862 года - цена золотой монеты - Чили, Республика Реверс монеты - 2 песо 1862 года - цена золотой монеты - Чили, Республика

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 3,0506 гр
  • Чистого золота (0,0883 oz) 2,7455 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 10,000

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 2 песо
  • Год 1862
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 2 песо 1862 года. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 2088 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 420 EUR. Торги состоялись 14 декабря 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Чили 2 песо 1862 на аукционе Heritage - January 16, 2023
Продавец Heritage
Дата 16 января 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
384 $
Цена в валюте аукциона 384 USD
Чили 2 песо 1862 на аукционе Aureo & Calicó - December 14, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 декабря 2016
Сохранность AU55 NGC
Цена
447 $
Цена в валюте аукциона 420 EUR
Чили 2 песо 1862 на аукционе Heritage - January 12, 2010
Чили 2 песо 1862 на аукционе Heritage - January 12, 2010
Продавец Heritage
Дата 12 января 2010
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 песо 1862 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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