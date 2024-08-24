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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

2 песо 1860 года (Чили, Республика)

Аверс монеты - 2 песо 1860 года - цена золотой монеты - Чили, Республика Реверс монеты - 2 песо 1860 года - цена золотой монеты - Чили, Республика

Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 3,0506 гр
  • Чистого золота (0,0883 oz) 2,7455 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 78,000

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 2 песо
  • Год 1860
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 2 песо 1860 года. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 62442 проданному на аукционе Heritage Auctions за 660 USD. Торги состоялись 13 апреля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Künker (1)
  • Schulman (2)
  • UBS (1)
  • WAG (1)
Чили 2 песо 1860 на аукционе Al Sur del Mundo - June 7, 2024
Продавец Al Sur del Mundo
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
200 $
Цена в валюте аукциона 200 USD
Чили 2 песо 1860 на аукционе Holmasto - October 7, 2023
Продавец Holmasto
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
106 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Чили 2 песо 1860 на аукционе Heritage - April 14, 2022
Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
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Чили 2 песо 1860 на аукционе Schulman - October 27, 2021
Продавец Schulman
Дата 27 октября 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
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Чили 2 песо 1860 на аукционе Schulman - October 27, 2021
Продавец Schulman
Дата 27 октября 2021
Сохранность XF40 NGC
Цена
******
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Чили 2 песо 1860 на аукционе Emporium Hamburg - November 18, 2017
Продавец Emporium Hamburg
Дата 18 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
******
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Чили 2 песо 1860 на аукционе WAG - December 30, 2013
Продавец WAG
Дата 30 декабря 2013
Сохранность XF
Цена
******
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Чили 2 песо 1860 на аукционе Cayón - January 21, 2011
Продавец Cayón
Дата 21 января 2011
Сохранность VF
Цена
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Чили 2 песо 1860 на аукционе UBS - September 7, 2009
Продавец UBS
Дата 7 сентября 2009
Сохранность VF
Цена
Чили 2 песо 1860 на аукционе Künker - June 18, 2007
Продавец Künker
Дата 18 июня 2007
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2 песо 1860 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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