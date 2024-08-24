Чили Период: 1746-2021 1746-2021
2 песо 1860 года (Чили, Республика)
Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,0506 гр
- Чистого золота (0,0883 oz) 2,7455 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 78,000
Описание
- Страна Чили
- Период Республика
- Номинал 2 песо
- Год 1860
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 2 песо 1860 года. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 62442 проданному на аукционе Heritage Auctions за 660 USD. Торги состоялись 13 апреля 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Schulman
Дата 27 октября 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Schulman
Дата 27 октября 2021
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 18 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 21 января 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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