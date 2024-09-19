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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

2 песо 1859 года (Чили, Республика)

Аверс монеты - 2 песо 1859 года - цена золотой монеты - Чили, Республика Реверс монеты - 2 песо 1859 года - цена золотой монеты - Чили, Республика

Фотография: Auktionen Meister & Sonntag

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 3,0506 гр
  • Чистого золота (0,0883 oz) 2,7455 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 97,000

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 2 песо
  • Год 1859
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 2 песо 1859 года. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 22008 проданному на аукционе Heritage Auctions за 408 USD. Торги состоялись 16 января 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Чили 2 песо 1859 на аукционе Warin Global Investments - October 2, 2023
Чили 2 песо 1859 на аукционе Warin Global Investments - October 2, 2023
Продавец Warin Global Investments
Дата 2 октября 2023
Сохранность XF45 PCGS
Цена
206 $
Цена в валюте аукциона 195 EUR
Чили 2 песо 1859 на аукционе Heritage - January 16, 2023
Продавец Heritage
Дата 16 января 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
408 $
Цена в валюте аукциона 408 USD
Чили 2 песо 1859 на аукционе Heritage - January 16, 2023
Продавец Heritage
Дата 16 января 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
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Чили 2 песо 1859 на аукционе Schulman - October 27, 2021
Продавец Schulman
Дата 27 октября 2021
Сохранность XF40 NGC
Цена
******
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Чили 2 песо 1859 на аукционе Schulman - October 27, 2021
Продавец Schulman
Дата 27 октября 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
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Чили 2 песо 1859 на аукционе Schulman - October 27, 2021
Продавец Schulman
Дата 27 октября 2021
Сохранность VF35 NGC
Цена
******
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Чили 2 песо 1859 на аукционе Heritage - February 14, 2019
Чили 2 песо 1859 на аукционе Heritage - February 14, 2019
Продавец Heritage
Дата 14 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Чили 2 песо 1859 на аукционе WAG - December 30, 2013
Продавец WAG
Дата 30 декабря 2013
Сохранность VF
Цена
******
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Чили 2 песо 1859 на аукционе Künker - October 31, 2013
Продавец Künker
Дата 31 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Чили 2 песо 1859 на аукционе Meister & Sonntag - November 18, 2011
Продавец Meister & Sonntag
Дата 18 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
******
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Чили 2 песо 1859 на аукционе Heritage - January 12, 2010
Чили 2 песо 1859 на аукционе Heritage - January 12, 2010
Продавец Heritage
Дата 12 января 2010
Сохранность AU50 NGC
Цена
******
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Чили 2 песо 1859 на аукционе Heritage - October 1, 2007
Чили 2 песо 1859 на аукционе Heritage - October 1, 2007
Продавец Heritage
Дата 1 октября 2007
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2 песо 1859 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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