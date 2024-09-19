Чили Период: 1746-2021 1746-2021
2 песо 1859 года (Чили, Республика)
Фотография: Auktionen Meister & Sonntag
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,0506 гр
- Чистого золота (0,0883 oz) 2,7455 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 97,000
Описание
- Страна Чили
- Период Республика
- Номинал 2 песо
- Год 1859
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 2 песо 1859 года. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 22008 проданному на аукционе Heritage Auctions за 408 USD. Торги состоялись 16 января 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Warin Global Investments
Дата 2 октября 2023
Сохранность XF45 PCGS
Цена
206 $
Цена в валюте аукциона 195 EUR
Продавец Heritage
Дата 16 января 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
408 $
Цена в валюте аукциона 408 USD
Продавец Heritage
Дата 16 января 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Schulman
Дата 27 октября 2021
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Продавец Schulman
Дата 27 октября 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Schulman
Дата 27 октября 2021
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 14 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 31 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Meister & Sonntag
Дата 18 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 12 января 2010
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Где продать?
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