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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

2 песо 1858 года (Чили, Республика)

Аверс монеты - 2 песо 1858 года - цена золотой монеты - Чили, Республика Реверс монеты - 2 песо 1858 года - цена золотой монеты - Чили, Республика

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 3,0506 гр
  • Чистого золота (0,0883 oz) 2,7455 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 56,000

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 2 песо
  • Год 1858
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 2 песо 1858 года. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 22007 проданному на аукционе Heritage Auctions за 576 USD. Торги состоялись 16 января 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Чили 2 песо 1858 на аукционе SINCONA - October 26, 2023
Продавец SINCONA
Дата 26 октября 2023
Сохранность VF
Цена
223 $
Цена в валюте аукциона 200 CHF
Чили 2 песо 1858 на аукционе Heritage - January 16, 2023
Продавец Heritage
Дата 16 января 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
576 $
Цена в валюте аукциона 576 USD
Чили 2 песо 1858 на аукционе Schulman - October 27, 2021
Продавец Schulman
Дата 27 октября 2021
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Чили 2 песо 1858 на аукционе Heritage - February 14, 2019
Чили 2 песо 1858 на аукционе Heritage - February 14, 2019
Продавец Heritage
Дата 14 февраля 2019
Сохранность F
Цена
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Чили 2 песо 1858 на аукционе WAG - December 30, 2013
Продавец WAG
Дата 30 декабря 2013
Сохранность XF
Цена
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Чили 2 песо 1858 на аукционе Heritage - October 1, 2007
Чили 2 песо 1858 на аукционе Heritage - October 1, 2007
Продавец Heritage
Дата 1 октября 2007
Сохранность VF
Цена
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Чили 2 песо 1858 на аукционе Goldberg - September 20, 2005
Чили 2 песо 1858 на аукционе Goldberg - September 20, 2005
Продавец Goldberg
Дата 20 сентября 2005
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 песо 1858 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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