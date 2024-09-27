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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

2 песо 1857 года (Чили, Республика)

Аверс монеты - 2 песо 1857 года - цена золотой монеты - Чили, Республика Реверс монеты - 2 песо 1857 года - цена золотой монеты - Чили, Республика

Фотография: Classical Numismatic Group

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 3,0506 гр
  • Чистого золота (0,0883 oz) 2,7455 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 207,000

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 2 песо
  • Год 1857
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 2 песо 1857 года. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 22006 проданному на аукционе Heritage Auctions за 408 USD. Торги состоялись 16 января 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stack's (1)
Чили 2 песо 1857 на аукционе Al Sur del Mundo - June 7, 2024
Продавец Al Sur del Mundo
Дата 7 июня 2024
Сохранность VF
Цена
220 $
Цена в валюте аукциона 220 USD
Чили 2 песо 1857 на аукционе Numismática Leilões - May 7, 2024
Продавец Numismática Leilões
Дата 7 мая 2024
Сохранность XF
Цена
205 $
Цена в валюте аукциона 190 EUR
Чили 2 песо 1857 на аукционе Palombo - March 27, 2024
Продавец Palombo
Дата 27 марта 2024
Сохранность MS61 PCGS
Цена
Чили 2 песо 1857 на аукционе Heritage - January 16, 2023
Продавец Heritage
Дата 16 января 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
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Чили 2 песо 1857 на аукционе Schulman - October 27, 2021
Продавец Schulman
Дата 27 октября 2021
Сохранность VF35 NGC
Цена
******
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Чили 2 песо 1857 на аукционе Schulman - October 27, 2021
Продавец Schulman
Дата 27 октября 2021
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
******
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Чили 2 песо 1857 на аукционе Schulman - October 27, 2021
Продавец Schulman
Дата 27 октября 2021
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
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Чили 2 песо 1857 на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Чили 2 песо 1857 на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Чили 2 песо 1857 на аукционе Myntauktioner i Sverige AB - March 31, 2019
Продавец Myntauktioner i Sverige AB
Дата 31 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Чили 2 песо 1857 на аукционе Heritage - September 12, 2017
Чили 2 песо 1857 на аукционе Heritage - September 12, 2017
Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2017
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Чили 2 песо 1857 на аукционе Stack's - August 8, 2017
Чили 2 песо 1857 на аукционе Stack's - August 8, 2017
Продавец Stack's
Дата 8 августа 2017
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Чили 2 песо 1857 на аукционе Heritage - March 30, 2017
Чили 2 песо 1857 на аукционе Heritage - March 30, 2017
Продавец Heritage
Дата 30 марта 2017
Сохранность F
Цена
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Чили 2 песо 1857 на аукционе Aureo & Calicó - December 14, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
Чили 2 песо 1857 на аукционе Aureo & Calicó - December 14, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 декабря 2016
Сохранность F
Цена
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Чили 2 песо 1857 на аукционе Heritage - October 13, 2016
Чили 2 песо 1857 на аукционе Heritage - October 13, 2016
Продавец Heritage
Дата 13 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Чили 2 песо 1857 на аукционе Heritage - October 6, 2016
Чили 2 песо 1857 на аукционе Heritage - October 6, 2016
Продавец Heritage
Дата 6 октября 2016
Сохранность F
Цена
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Чили 2 песо 1857 на аукционе CNG - September 27, 2016
Продавец CNG
Дата 27 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Чили 2 песо 1857 на аукционе CNG - October 13, 2015
Продавец CNG
Дата 13 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Чили 2 песо 1857 на аукционе Heritage - October 1, 2007
Чили 2 песо 1857 на аукционе Heritage - October 1, 2007
Продавец Heritage
Дата 1 октября 2007
Сохранность VF
Цена
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Чили 2 песо 1857 на аукционе Künker - June 18, 2007
Продавец Künker
Дата 18 июня 2007
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 песо 1857 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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