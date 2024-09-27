Чили Период: 1746-2021 1746-2021
2 песо 1857 года (Чили, Республика)
Цены на аукционах (20)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 2 песо 1857 года. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 22006 проданному на аукционе Heritage Auctions за 408 USD. Торги состоялись 16 января 2023.
Сохранность
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Продавец Numismática Leilões
Дата 7 мая 2024
Сохранность XF
Цена
205 $
Цена в валюте аукциона 190 EUR
Продавец Heritage
Дата 16 января 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Schulman
Дата 27 октября 2021
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Продавец Schulman
Дата 27 октября 2021
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Schulman
Дата 27 октября 2021
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Myntauktioner i Sverige AB
Дата 31 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2017
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 8 августа 2017
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 30 марта 2017
Сохранность F
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 декабря 2016
Сохранность F
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 6 октября 2016
Сохранность F
Цена
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Продавец CNG
Дата 27 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 1 октября 2007
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
Для продажи 2 песо 1857 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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