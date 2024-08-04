Чили Период: 1746-2021 1746-2021
2 песо 1856 года (Чили, Республика)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,0506 гр
- Чистого золота (0,0883 oz) 2,7455 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Чили
- Период Республика
- Номинал 2 песо
- Год 1856
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 2 песо 1856 года. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 32670 проданному на аукционе Heritage Auctions за 408 USD. Торги состоялись 7 сентября 2017.
Сохранность
- Все фирмы
- Aureo & Calicó (1)
Где продать?
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