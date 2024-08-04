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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

2 песо 1856 года (Чили, Республика)

Аверс монеты - 2 песо 1856 года - цена золотой монеты - Чили, Республика Реверс монеты - 2 песо 1856 года - цена золотой монеты - Чили, Республика

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 3,0506 гр
  • Чистого золота (0,0883 oz) 2,7455 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 2 песо
  • Год 1856
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 2 песо 1856 года. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 32670 проданному на аукционе Heritage Auctions за 408 USD. Торги состоялись 7 сентября 2017.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (1)
Чили 2 песо 1856 на аукционе Aureo & Calicó - December 14, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2 песо 1856 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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