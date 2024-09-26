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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

100 песо 1980 года So (Чили, Республика)

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Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 20,34 гр
  • Чистого золота (0,5886 oz) 18,306 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Тираж UNC 50,000

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 100 песо
  • Год 1980
  • Монетный двор Сантьяго
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 100 песо 1980 года со знаком So. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 238 проданному на аукционе Al Sur del Mundo за 1300 USD. Торги состоялись 7 июня 2024.

Сохранность
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Чили 100 песо 1980 So на аукционе Al Sur del Mundo - June 7, 2024
Продавец Al Sur del Mundo
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Чили 100 песо 1980 So на аукционе Al Sur del Mundo - August 11, 2024
Продавец Al Sur del Mundo
Дата 11 августа 2024
Сохранность UNC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 100 песо 1980 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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