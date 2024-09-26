Чили Период: 1746-2021 1746-2021
100 песо 1980 года So (Чили, Республика)
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 20,34 гр
- Чистого золота (0,5886 oz) 18,306 гр
- Диаметр 31 мм
- Тираж UNC 50,000
Описание
- Страна Чили
- Период Республика
- Номинал 100 песо
- Год 1980
- Монетный двор Сантьяго
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 100 песо 1980 года со знаком So. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 238 проданному на аукционе Al Sur del Mundo за 1300 USD. Торги состоялись 7 июня 2024.
Сохранность
- Все фирмы
- Al Sur del Mundo (1)
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