Чили Период: 1746-2021 1746-2021
100 песо 1976 года So (Чили, Республика)
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 20,34 гр
- Чистого золота (0,5886 oz) 18,306 гр
- Диаметр 31 мм
- Тираж UNC 172,000
Описание
- Страна Чили
- Период Республика
- Номинал 100 песо
- Год 1976
- Монетный двор Сантьяго
Цены на аукционах (0)
Цены на аукционах
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