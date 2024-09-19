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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

100 песо 1969 года So (Чили, Республика)

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Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 20,34 гр
  • Чистого золота (0,5886 oz) 18,306 гр
  • Диаметр 31 мм

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 100 песо
  • Год 1969
  • Монетный двор Сантьяго
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

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