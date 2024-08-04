Чили Период: 1746-2021 1746-2021
100 песо 1932 года So (Чили, Республика)
Фотография: Schulman b.v.
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 20,34 гр
- Чистого золота (0,5886 oz) 18,306 гр
- Диаметр 31 мм
- Тираж UNC 9,315
Описание
- Страна Чили
- Период Республика
- Номинал 100 песо
- Год 1932
- Монетный двор Сантьяго
Цены на аукционах (19)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 100 песо 1932 года со знаком So. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 32320 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2400 USD. Торги состоялись 24 апреля 2020.
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Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
1380 $
Цена в валюте аукциона 1380 USD
Продавец Heritage
Дата 16 января 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 14 января 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Schulman
Дата 27 октября 2021
Сохранность MS62 PL NGC
Цена
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Продавец Schulman
Дата 27 октября 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Schulman
Дата 27 октября 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 10 июня 2021
Сохранность MS61 PCGS
Цена
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Продавец Schulman
Дата 20 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 8 октября 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 27 апреля 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 17 марта 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 22 сентября 2015
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2015
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 14 января 2015
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец CNG
Дата 2 августа 2014
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 16 августа 2010
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Где продать?
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