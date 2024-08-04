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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

100 песо 1932 года So (Чили, Республика)

Аверс монеты - 100 песо 1932 года So - цена золотой монеты - Чили, Республика Реверс монеты - 100 песо 1932 года So - цена золотой монеты - Чили, Республика

Фотография: Schulman b.v.

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 20,34 гр
  • Чистого золота (0,5886 oz) 18,306 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Тираж UNC 9,315

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 100 песо
  • Год 1932
  • Монетный двор Сантьяго
Цены на аукционах (19)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 100 песо 1932 года со знаком So. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 32320 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2400 USD. Торги состоялись 24 апреля 2020.

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Чили 100 песо 1932 So на аукционе Katz - May 29, 2024
Продавец Katz
Дата 29 мая 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
1416 $
Цена в валюте аукциона 1305 EUR
Чили 100 песо 1932 So на аукционе Heritage - April 14, 2024
Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
1380 $
Цена в валюте аукциона 1380 USD
Чили 100 песо 1932 So на аукционе Heritage - January 16, 2023
Продавец Heritage
Дата 16 января 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Чили 100 песо 1932 So на аукционе Stack's - January 14, 2023
Чили 100 песо 1932 So на аукционе Stack's - January 14, 2023
Продавец Stack's
Дата 14 января 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Чили 100 песо 1932 So на аукционе Schulman - October 27, 2021
Продавец Schulman
Дата 27 октября 2021
Сохранность MS62 PL NGC
Цена
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Чили 100 песо 1932 So на аукционе Schulman - October 27, 2021
Продавец Schulman
Дата 27 октября 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Чили 100 песо 1932 So на аукционе Schulman - October 27, 2021
Продавец Schulman
Дата 27 октября 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Чили 100 песо 1932 So на аукционе Heritage - June 10, 2021
Чили 100 песо 1932 So на аукционе Heritage - June 10, 2021
Продавец Heritage
Дата 10 июня 2021
Сохранность MS61 PCGS
Цена
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Чили 100 песо 1932 So на аукционе Schulman - October 20, 2020
Продавец Schulman
Дата 20 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Чили 100 песо 1932 So на аукционе Heritage - October 8, 2020
Чили 100 песо 1932 So на аукционе Heritage - October 8, 2020
Продавец Heritage
Дата 8 октября 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Чили 100 песо 1932 So на аукционе Heritage - April 27, 2020
Чили 100 песо 1932 So на аукционе Heritage - April 27, 2020
Продавец Heritage
Дата 27 апреля 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Чили 100 песо 1932 So на аукционе Sedwick - November 6, 2017
Продавец Sedwick
Дата 6 ноября 2017
Сохранность MS63 NGC
Цена
Чили 100 песо 1932 So на аукционе Künker - March 17, 2017
Продавец Künker
Дата 17 марта 2017
Сохранность AU
Цена
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Чили 100 песо 1932 So на аукционе Heritage - September 22, 2015
Чили 100 песо 1932 So на аукционе Heritage - September 22, 2015
Продавец Heritage
Дата 22 сентября 2015
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Чили 100 песо 1932 So на аукционе Heritage - April 14, 2015
Чили 100 песо 1932 So на аукционе Heritage - April 14, 2015
Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2015
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Чили 100 песо 1932 So на аукционе Heritage - January 14, 2015
Чили 100 песо 1932 So на аукционе Heritage - January 14, 2015
Продавец Heritage
Дата 14 января 2015
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Чили 100 песо 1932 So на аукционе CNG - August 2, 2014
Продавец CNG
Дата 2 августа 2014
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Чили 100 песо 1932 So на аукционе Heritage - August 16, 2010
Чили 100 песо 1932 So на аукционе Heritage - August 16, 2010
Продавец Heritage
Дата 16 августа 2010
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Чили 100 песо 1932 So на аукционе Stack's - January 16, 2007
Чили 100 песо 1932 So на аукционе Stack's - January 16, 2007
Из коллекции Ганда III
Продавец Stack's
Дата 16 января 2007
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 100 песо 1932 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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