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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

1 эскудо 1851 года So LA (Чили, Республика)

Аверс монеты - 1 эскудо 1851 года So LA - цена золотой монеты - Чили, Республика Реверс монеты - 1 эскудо 1851 года So LA - цена золотой монеты - Чили, Республика

Фотография: Schulman b.v.

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 3,3 гр
  • Чистого золота (0,0928 oz) 2,8875 гр
  • Диаметр 18,5 мм

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1851
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 1 эскудо 1851 года со знаком So LA. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 35393 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1110 USD. Торги состоялись 25 августа 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Schulman (1)
Чили 1 эскудо 1851 So LA на аукционе Heritage - August 28, 2022
Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
1110 $
Цена в валюте аукциона 1110 USD
Чили 1 эскудо 1851 So LA на аукционе Schulman - October 29, 2021
Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1851 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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