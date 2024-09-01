Чили Период: 1746-2021 1746-2021
1 эскудо 1850 года So LA (Чили, Республика)
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 3,3 гр
- Чистого золота (0,0928 oz) 2,8875 гр
- Диаметр 18,5 мм
Описание
- Страна Чили
- Период Республика
- Номинал 1 эскудо
- Год 1850
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)
Цены на аукционах
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