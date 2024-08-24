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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

1 эскудо 1849 года So ML (Чили, Республика)

Аверс монеты - 1 эскудо 1849 года So ML - цена золотой монеты - Чили, Республика Реверс монеты - 1 эскудо 1849 года So ML - цена золотой монеты - Чили, Республика

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 3,3 гр
  • Чистого золота (0,0928 oz) 2,8875 гр
  • Диаметр 18,5 мм

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1849
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 1 эскудо 1849 года со знаком So ML. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 2075 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 320 EUR. Торги состоялись 14 декабря 2016.

Сохранность
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  • Heritage (1)
Чили 1 эскудо 1849 So ML на аукционе Aureo & Calicó - December 14, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
340 $
Цена в валюте аукциона 320 EUR
Чили 1 эскудо 1849 So ML на аукционе Heritage - September 13, 2009
Чили 1 эскудо 1849 So ML на аукционе Heritage - September 13, 2009
Продавец Heritage
Дата 13 сентября 2009
Сохранность VF
Цена
322 $
Цена в валюте аукциона 322 USD
Чили 1 эскудо 1849 So ML на аукционе Aureo & Calicó - April 7, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1849 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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