Чили Период: 1746-2021 1746-2021
1 эскудо 1849 года So ML (Чили, Республика)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 3,3 гр
- Чистого золота (0,0928 oz) 2,8875 гр
- Диаметр 18,5 мм
Описание
- Страна Чили
- Период Республика
- Номинал 1 эскудо
- Год 1849
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 1 эскудо 1849 года со знаком So ML. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 2075 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 320 EUR. Торги состоялись 14 декабря 2016.
Сохранность
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
340 $
Цена в валюте аукциона 320 EUR
Где продать?
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