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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

1 эскудо 1848 года So JM (Чили, Республика)

Аверс монеты - 1 эскудо 1848 года So JM - цена золотой монеты - Чили, Республика Реверс монеты - 1 эскудо 1848 года So JM - цена золотой монеты - Чили, Республика

Фотография: MARTÍ HERVERA S.L

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 3,3 гр
  • Чистого золота (0,0928 oz) 2,8875 гр
  • Диаметр 18,5 мм

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1848
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 1 эскудо 1848 года со знаком So JM. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 5681 проданному на аукционе MARTÍ HERVERA S.L за 176 EUR. Торги состоялись 28 февраля 2012.

Сохранность
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  • HERVERA (1)
  • Soler y Llach (1)
Чили 1 эскудо 1848 So JM на аукционе HERVERA - February 28, 2012
Продавец HERVERA
Дата 28 февраля 2012
Сохранность VF
Цена
236 $
Цена в валюте аукциона 176 EUR
Чили 1 эскудо 1848 So JM на аукционе Soler y Llach - February 27, 2012
Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2012
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1848 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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