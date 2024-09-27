Чили Период: 1746-2021 1746-2021
1 эскудо 1848 года So JM (Чили, Республика)
Фотография: MARTÍ HERVERA S.L
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 3,3 гр
- Чистого золота (0,0928 oz) 2,8875 гр
- Диаметр 18,5 мм
Описание
- Страна Чили
- Период Республика
- Номинал 1 эскудо
- Год 1848
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 1 эскудо 1848 года со знаком So JM. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 5681 проданному на аукционе MARTÍ HERVERA S.L за 176 EUR. Торги состоялись 28 февраля 2012.
Сохранность
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Где продать?
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