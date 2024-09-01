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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

1 эскудо 1847 года So IJ (Чили, Республика)

Аверс монеты - 1 эскудо 1847 года So IJ - цена золотой монеты - Чили, Республика Реверс монеты - 1 эскудо 1847 года So IJ - цена золотой монеты - Чили, Республика

Фотография: Schulman b.v.

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 3,3 гр
  • Чистого золота (0,0928 oz) 2,8875 гр
  • Диаметр 18,5 мм

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1847
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 1 эскудо 1847 года со знаком So IJ. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 25598 проданному на аукционе Heritage Auctions за 5141 USD. Торги состоялись 10 апреля 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Чили 1 эскудо 1847 So IJ на аукционе Schulman - October 29, 2021
Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
654 $
Цена в валюте аукциона 560 EUR
Чили 1 эскудо 1847 So IJ на аукционе CNG - October 7, 2015
Продавец CNG
Дата 7 октября 2015
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1847 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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