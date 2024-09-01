Чили Период: 1746-2021 1746-2021
1 эскудо 1847 года So IJ (Чили, Республика)
Фотография: Schulman b.v.
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 3,3 гр
- Чистого золота (0,0928 oz) 2,8875 гр
- Диаметр 18,5 мм
Описание
- Страна Чили
- Период Республика
- Номинал 1 эскудо
- Год 1847
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 1 эскудо 1847 года со знаком So IJ. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 25598 проданному на аукционе Heritage Auctions за 5141 USD. Торги состоялись 10 апреля 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Где продать?
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