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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

1 эскудо 1846 года So IJ (Чили, Республика)

Аверс монеты - 1 эскудо 1846 года So IJ - цена золотой монеты - Чили, Республика Реверс монеты - 1 эскудо 1846 года So IJ - цена золотой монеты - Чили, Республика

Фотография: Classical Numismatic Group, LLC

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 3,3 гр
  • Чистого золота (0,0928 oz) 2,8875 гр
  • Диаметр 18,5 мм

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1846
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 1 эскудо 1846 года со знаком So IJ. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1352 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 2250 USD. Торги состоялись 1 августа 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • CNG (1)
  • UBS (1)
Чили 1 эскудо 1846 So IJ на аукционе CNG - August 2, 2014
Продавец CNG
Дата 2 августа 2014
Сохранность MS63 NGC
Цена
2250 $
Цена в валюте аукциона 2250 USD
Чили 1 эскудо 1846 So IJ на аукционе UBS - September 10, 2001
Продавец UBS
Дата 10 сентября 2001
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1846 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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