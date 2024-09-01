Чили Период: 1746-2021 1746-2021
1 эскудо 1845 года So IJ (Чили, Республика)
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 1 эскудо 1845 года со знаком So IJ. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 25036 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3600 USD. Торги состоялись 22 мая 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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