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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

1 эскудо 1845 года So IJ (Чили, Республика)

Аверс монеты - 1 эскудо 1845 года So IJ - цена золотой монеты - Чили, Республика Реверс монеты - 1 эскудо 1845 года So IJ - цена золотой монеты - Чили, Республика

Фотография: Heritage

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 3,3 гр
  • Чистого золота (0,0928 oz) 2,8875 гр
  • Диаметр 18,5 мм

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1845
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 1 эскудо 1845 года со знаком So IJ. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 25036 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3600 USD. Торги состоялись 22 мая 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Чили 1 эскудо 1845 So IJ на аукционе Heritage - May 22, 2023
Продавец Heritage
Дата 22 мая 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
3600 $
Цена в валюте аукциона 3600 USD
Чили 1 эскудо 1845 So IJ на аукционе Heritage - January 16, 2014
Чили 1 эскудо 1845 So IJ на аукционе Heritage - January 16, 2014
Продавец Heritage
Дата 16 января 2014
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1845 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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