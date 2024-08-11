Чили Период: 1746-2021 1746-2021
1 эскудо 1844 года So IJ (Чили, Республика)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 3,3 гр
- Чистого золота (0,0928 oz) 2,8875 гр
- Диаметр 18,5 мм
Описание
- Страна Чили
- Период Республика
- Номинал 1 эскудо
- Год 1844
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 1 эскудо 1844 года со знаком So IJ. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 6469 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1475 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2011.
Сохранность
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Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 17 января 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 21 января 2016
Сохранность VF25 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 января 2016
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Где продать?
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