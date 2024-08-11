Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Чили Период: 1746-2021 1746-2021

1 эскудо 1844 года So IJ (Чили, Республика)

Аверс монеты - 1 эскудо 1844 года So IJ - цена золотой монеты - Чили, Республика Реверс монеты - 1 эскудо 1844 года So IJ - цена золотой монеты - Чили, Республика

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 3,3 гр
  • Чистого золота (0,0928 oz) 2,8875 гр
  • Диаметр 18,5 мм

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1844
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 1 эскудо 1844 года со знаком So IJ. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 6469 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1475 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Heritage (3)
  • Künker (1)
  • London Coins (1)
  • Schulman (2)
  • SINCONA (1)
  • Stack's (1)
Чили 1 эскудо 1844 So IJ на аукционе London Coins - June 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 июня 2023
Сохранность F
Цена
224 $
Цена в валюте аукциона 180 GBP
Чили 1 эскудо 1844 So IJ на аукционе Heritage - May 22, 2023
Продавец Heritage
Дата 22 мая 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
1320 $
Цена в валюте аукциона 1320 USD
Чили 1 эскудо 1844 So IJ на аукционе Schulman - October 29, 2021
Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Чили 1 эскудо 1844 So IJ на аукционе Schulman - October 29, 2021
Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность AU50 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Чили 1 эскудо 1844 So IJ на аукционе Stack's - January 17, 2021
Чили 1 эскудо 1844 So IJ на аукционе Stack's - January 17, 2021
Продавец Stack's
Дата 17 января 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Чили 1 эскудо 1844 So IJ на аукционе SINCONA - May 20, 2019
Продавец SINCONA
Дата 20 мая 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Чили 1 эскудо 1844 So IJ на аукционе Heritage - January 21, 2016
Чили 1 эскудо 1844 So IJ на аукционе Heritage - January 21, 2016
Продавец Heritage
Дата 21 января 2016
Сохранность VF25 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Чили 1 эскудо 1844 So IJ на аукционе Heritage - January 13, 2016
Чили 1 эскудо 1844 So IJ на аукционе Heritage - January 13, 2016
Продавец Heritage
Дата 13 января 2016
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Чили 1 эскудо 1844 So IJ на аукционе Künker - September 29, 2011
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1844 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Чили Каталог монет Республики Монеты Чили 1844 года Все чилийские монеты чилийские золотые монеты чилийские монеты номиналом 1 эскудо Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск