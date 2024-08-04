Чили Период: 1746-2021 1746-2021
1 эскудо 1842 года So IJ (Чили, Республика)
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 1 эскудо 1842 года со знаком So IJ. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 25034 проданному на аукционе Heritage Auctions за 960 USD. Торги состоялись 22 мая 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
234 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Продавец London Coins
Дата 5 сентября 2021
Сохранность F
Цена
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Продавец Heritage
Дата 14 января 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Nihon
Дата 15 декабря 2019
Сохранность F
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 января 2016
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Где продать?
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