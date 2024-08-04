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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

1 эскудо 1842 года So IJ (Чили, Республика)

Аверс монеты - 1 эскудо 1842 года So IJ - цена золотой монеты - Чили, Республика Реверс монеты - 1 эскудо 1842 года So IJ - цена золотой монеты - Чили, Республика

Фотография: Schulman

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 3,3 гр
  • Чистого золота (0,0928 oz) 2,8875 гр
  • Диаметр 18,5 мм
  • Тираж UNC 5,076

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1842
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 1 эскудо 1842 года со знаком So IJ. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 25034 проданному на аукционе Heritage Auctions за 960 USD. Торги состоялись 22 мая 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Чили 1 эскудо 1842 So IJ на аукционе Heritage - May 22, 2023
Продавец Heritage
Дата 22 мая 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
960 $
Цена в валюте аукциона 960 USD
Чили 1 эскудо 1842 So IJ на аукционе Schulman - October 29, 2021
Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
234 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Чили 1 эскудо 1842 So IJ на аукционе London Coins - September 5, 2021
Продавец London Coins
Дата 5 сентября 2021
Сохранность F
Цена
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Чили 1 эскудо 1842 So IJ на аукционе Heritage - January 14, 2021
Чили 1 эскудо 1842 So IJ на аукционе Heritage - January 14, 2021
Продавец Heritage
Дата 14 января 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Чили 1 эскудо 1842 So IJ на аукционе Nihon - December 15, 2019
Продавец Nihon
Дата 15 декабря 2019
Сохранность F
Цена
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Чили 1 эскудо 1842 So IJ на аукционе Heritage - January 13, 2016
Чили 1 эскудо 1842 So IJ на аукционе Heritage - January 13, 2016
Продавец Heritage
Дата 13 января 2016
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Чили 1 эскудо 1842 So IJ на аукционе Aureo & Calicó - December 17, 2007
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 декабря 2007
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1842 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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