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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

1 эскудо 1840 года So IJ (Чили, Республика)

Аверс монеты - 1 эскудо 1840 года So IJ - цена золотой монеты - Чили, Республика Реверс монеты - 1 эскудо 1840 года So IJ - цена золотой монеты - Чили, Республика

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 3,3 гр
  • Чистого золота (0,0928 oz) 2,8875 гр
  • Диаметр 18,5 мм
  • Тираж UNC 4,312

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1840
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 1 эскудо 1840 года со знаком So IJ. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 33650 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1440 USD. Торги состоялись 5 сентября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Чили 1 эскудо 1840 So IJ на аукционе Heritage - September 9, 2019
Чили 1 эскудо 1840 So IJ на аукционе Heritage - September 9, 2019
Продавец Heritage
Дата 9 сентября 2019
Сохранность AU55 NGC
Цена
1440 $
Цена в валюте аукциона 1440 USD
Чили 1 эскудо 1840 So IJ на аукционе Stack's - June 27, 2019
Чили 1 эскудо 1840 So IJ на аукционе Stack's - June 27, 2019
Продавец Stack's
Дата 27 июня 2019
Сохранность VF35 NGC
Цена
320 $
Цена в валюте аукциона 320 USD
Чили 1 эскудо 1840 So IJ на аукционе Aureo & Calicó - April 7, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1840 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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