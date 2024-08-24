Чили Период: 1746-2021 1746-2021
1 эскудо 1839 года So IJ (Чили, Республика)
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 1 эскудо 1839 года со знаком So IJ. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 23844 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2070 USD. Торги состоялись 7 сентября 2011.
Сохранность
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Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
538 $
Цена в валюте аукциона 460 EUR
Продавец Soler y Llach
Дата 4 мая 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Herrero
Дата 10 декабря 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 16 января 2014
Сохранность VF25 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2011
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 декабря 2007
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
Для продажи 1 эскудо 1839 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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