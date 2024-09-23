Чили Период: 1746-2021 1746-2021
1 эскудо 1838 года So IJ (Чили, Республика)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 3,3 гр
- Чистого золота (0,0928 oz) 2,8875 гр
- Диаметр 18,5 мм
- Тираж UNC 6,122
Описание
- Страна Чили
- Период Республика
- Номинал 1 эскудо
- Год 1838
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (50)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 1 эскудо 1838 года со знаком So IJ. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1350 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 4250 USD. Торги состоялись 1 августа 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
1140 $
Цена в валюте аукциона 1140 USD
Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2024
Сохранность VF DETAILS PCGS
Цена
312 $
Цена в валюте аукциона 312 USD
Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2024
Сохранность VF DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 22 мая 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 27 февраля 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность VF25 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 4 февраля 2021
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 28 января 2021
Сохранность VF20 NGC
Цена
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Продавец Auction World
Дата 17 января 2021
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 14 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 20 апреля 2020
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Продавец Nihon
Дата 15 декабря 2019
Сохранность VG
Цена
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Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2019
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 9 сентября 2019
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 28 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 14 марта 2019
Сохранность VF20 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
Для продажи 1 эскудо 1838 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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