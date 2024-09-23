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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

1 эскудо 1838 года So IJ (Чили, Республика)

Аверс монеты - 1 эскудо 1838 года So IJ - цена золотой монеты - Чили, Республика Реверс монеты - 1 эскудо 1838 года So IJ - цена золотой монеты - Чили, Республика

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 3,3 гр
  • Чистого золота (0,0928 oz) 2,8875 гр
  • Диаметр 18,5 мм
  • Тираж UNC 6,122

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1838
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (50)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 1 эскудо 1838 года со знаком So IJ. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1350 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 4250 USD. Торги состоялись 1 августа 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Чили 1 эскудо 1838 So IJ на аукционе Heritage - April 14, 2024
Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
1140 $
Цена в валюте аукциона 1140 USD
Чили 1 эскудо 1838 So IJ на аукционе Heritage - April 14, 2024
Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2024
Сохранность VF DETAILS PCGS
Цена
312 $
Цена в валюте аукциона 312 USD
Чили 1 эскудо 1838 So IJ на аукционе Heritage - April 14, 2024
Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2024
Сохранность VF DETAILS PCGS
Цена
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Чили 1 эскудо 1838 So IJ на аукционе Bolaffi - June 9, 2023
Продавец Bolaffi
Дата 9 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Чили 1 эскудо 1838 So IJ на аукционе Heritage - May 22, 2023
Продавец Heritage
Дата 22 мая 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Чили 1 эскудо 1838 So IJ на аукционе SINCONA - May 17, 2023
Продавец SINCONA
Дата 17 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Чили 1 эскудо 1838 So IJ на аукционе Stack's - February 27, 2023
Чили 1 эскудо 1838 So IJ на аукционе Stack's - February 27, 2023
Продавец Stack's
Дата 27 февраля 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Чили 1 эскудо 1838 So IJ на аукционе Schulman - October 29, 2021
Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность VF25 NGC
Цена
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Чили 1 эскудо 1838 So IJ на аукционе Heritage - February 4, 2021
Чили 1 эскудо 1838 So IJ на аукционе Heritage - February 4, 2021
Продавец Heritage
Дата 4 февраля 2021
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Чили 1 эскудо 1838 So IJ на аукционе Heritage - January 28, 2021
Чили 1 эскудо 1838 So IJ на аукционе Heritage - January 28, 2021
Продавец Heritage
Дата 28 января 2021
Сохранность VF20 NGC
Цена
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Чили 1 эскудо 1838 So IJ на аукционе Auction World - January 17, 2021
Продавец Auction World
Дата 17 января 2021
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Чили 1 эскудо 1838 So IJ на аукционе Stephen Album - June 14, 2020
Продавец Stephen Album
Дата 14 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Чили 1 эскудо 1838 So IJ на аукционе Numimarket - April 20, 2020
Чили 1 эскудо 1838 So IJ на аукционе Numimarket - April 20, 2020
Продавец Numimarket
Дата 20 апреля 2020
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Чили 1 эскудо 1838 So IJ на аукционе Nihon - December 15, 2019
Продавец Nihon
Дата 15 декабря 2019
Сохранность VG
Цена
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Чили 1 эскудо 1838 So IJ на аукционе Heritage - September 12, 2019
Чили 1 эскудо 1838 So IJ на аукционе Heritage - September 12, 2019
Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2019
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Чили 1 эскудо 1838 So IJ на аукционе Heritage - September 9, 2019
Чили 1 эскудо 1838 So IJ на аукционе Heritage - September 9, 2019
Продавец Heritage
Дата 9 сентября 2019
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Чили 1 эскудо 1838 So IJ на аукционе Hess Divo - May 28, 2019
Продавец Hess Divo
Дата 28 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Чили 1 эскудо 1838 So IJ на аукционе Heritage - March 14, 2019
Чили 1 эскудо 1838 So IJ на аукционе Heritage - March 14, 2019
Продавец Heritage
Дата 14 марта 2019
Сохранность VF20 NGC
Цена
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Чили 1 эскудо 1838 So IJ на аукционе Heritage - September 11, 2018
Чили 1 эскудо 1838 So IJ на аукционе Heritage - September 11, 2018
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Чили 1 эскудо 1838 So IJ на аукционе SINCONA - October 25, 2017
Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Чили 1 эскудо 1838 So IJ на аукционе Aureo & Calicó - December 14, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 декабря 2016
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена

Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1838 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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