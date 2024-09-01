Чили Период: 1746-2021 1746-2021
1 эскудо 1833 года So I (Чили, Республика)
Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 3,3 гр
- Чистого золота (0,0928 oz) 2,8875 гр
- Диаметр 19 мм
- Тираж UNC 2,620
Описание
- Страна Чили
- Период Республика
- Номинал 1 эскудо
- Год 1833
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 1 эскудо 1833 года со знаком So I. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 25003 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1800 USD. Торги состоялись 22 мая 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2024
Сохранность XF45 NGC
Цена
1260 $
Цена в валюте аукциона 1260 USD
Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 16 января 2014
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 18 апреля 2011
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?
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