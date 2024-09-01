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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

1 эскудо 1833 года So I (Чили, Республика)

Аверс монеты - 1 эскудо 1833 года So I - цена золотой монеты - Чили, Республика Реверс монеты - 1 эскудо 1833 года So I - цена золотой монеты - Чили, Республика

Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 3,3 гр
  • Чистого золота (0,0928 oz) 2,8875 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Тираж UNC 2,620

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1833
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 1 эскудо 1833 года со знаком So I. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 25003 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1800 USD. Торги состоялись 22 мая 2023.

Сохранность
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Чили 1 эскудо 1833 So I на аукционе Heritage - April 14, 2024
Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2024
Сохранность XF45 NGC
Цена
1260 $
Цена в валюте аукциона 1260 USD
Чили 1 эскудо 1833 So I на аукционе Heritage - May 22, 2023
Продавец Heritage
Дата 22 мая 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
1800 $
Цена в валюте аукциона 1800 USD
Чили 1 эскудо 1833 So I на аукционе Schulman - October 29, 2021
Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Чили 1 эскудо 1833 So I на аукционе Heritage - January 16, 2014
Чили 1 эскудо 1833 So I на аукционе Heritage - January 16, 2014
Продавец Heritage
Дата 16 января 2014
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
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Чили 1 эскудо 1833 So I на аукционе Heritage - April 18, 2011
Чили 1 эскудо 1833 So I на аукционе Heritage - April 18, 2011
Продавец Heritage
Дата 18 апреля 2011
Сохранность VF
Цена
******
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Чили 1 эскудо 1833 So I на аукционе Cayón - December 10, 2008
Продавец Cayón
Дата 10 декабря 2008
Сохранность XF
Цена
Чили 1 эскудо 1833 So I на аукционе Cayón - May 9, 2005
Продавец Cayón
Дата 9 мая 2005
Сохранность F
Цена
Чили 1 эскудо 1833 So I на аукционе Goldberg - June 3, 2002
Чили 1 эскудо 1833 So I на аукционе Goldberg - June 3, 2002
Продавец Goldberg
Дата 3 июня 2002
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1833 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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